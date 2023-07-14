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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Isparta notları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Temmuz 2023, Cuma
Barla ve Gölcük programları vesilesiyle gittiğimiz mahallerde görüştüğümüz insanlarla ülke gündemi ve güncel konular üzerinde de sohbetlerimiz oldu.

Gördük ki, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak birçok insanın kanaati aynı istikamette: “Aslında iktidar bu seçimi kazanmadı, ama manipülasyonlarla kazanmış gibi gösterildi...”

Millet İttifakı adayının Sav köyünde, tarihte hiç görülmemiş sayıda oy almasını bunun dayanaklarından biri olarak yorumluyorlar.

Merhum Demirel’in memleketi olan, ama müdahaleler sebebiyle çok uzun süren siyasî fetret dönemindeki savrulmalardan etkilenen Isparta’dan beklenen de, demokrasi arayışı ve talebinde başı çekmesi değil mi?

Senirkent-Gençali köyündeki vefakâr ve sadık okurumuz Recep Maraşlı ve ailesinin bu noktadaki kararlı duruşu bunun ifadesi.

Kayısı bahçesinde meyve toplarken ziyaret ettiğimiz Recep Hoca ve ailesinin anlattıkları, vefalı demokratlığın güzel bir örneği.

Recep Hocanın eşi anlatıyor:

“Bir yakınımızın arkadaşı, birlikte ziyaret ettikleri İslamköy’de Demirel’e dua edip Fatiha okumadığını söylemiş. Bunu duyunca o yakınımıza dedim ki: ‘Bütün buralar Demirel’in gayretleriyle yeşillenip bağ bahçe oldu; arkadaşına en azından bunu diyemedin mi?’ Biz her fırsatta onu rahmetle yad ediyor, Fatiha’sız, Yasin’siz ve duasız bırakmıyoruz.’ “

Recep Hoca tamamlıyor: “Demirel yıllar önce buralardan geçerken köylüler ‘Fabrika istiyoruz’ diye önünü kesiyorlar. O da ‘Merak etmeyin, her evin bir fabrikası olacak’ diyor ve karşıdaki dağın eteğindeki gölden buralara kanallarla su getireceğini söylüyor. O zaman buna inanmayıp dalga geçenler oluyor. Ama zamanla Demirel’in dediği gerçekleşiyor, kanallardan gelen suyla oralar yeşilleniyor. Evvelce o havalide birkaç badem ağacı dışında ağaç yokken her yer meyve ağaçlarıyla donatılarak her ailenin geçim kaynağı oluyor.”

Isparta’nın bilhassa gül, elma, kiraz ve kayısı yetiştiriciliğinde kaydettiği muazzam gelişmeler, o zamanki gayretlerin bir neticesi.

Mevcut durumda ise özellikle gübre ve sulama maliyetlerindeki anormal yükselişler sebebiyle meyveciliğin çok büyük sıkıntılar içinde kıvrandığını söylüyor Recep Hoca.

Ve bu, tarımı da ithalata bağlayan AKP’nin memleketi getirdiği durumun bir tezahürü.

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