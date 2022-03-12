İsrail’e karşı da ifrat-tefrit

Filistin’deki İsrail mezalimi Netanyahu sonrasında da devam ederken İsrail Cumhurbaşkanının Atina’ya ve Lefkoşa Rum kesimine uğrayarak yaptığı Türkiye ziyareti, iktidarın İsrail politikasındaki derin çelişki ve zikzakları bir defa daha gündeme getirdi.

Davos’taki one minute “çıkış”ını ve ardından—yıllardır bir türlü gerçekleşmeyen—Gazze ziyareti vaadini takiben, İsrail’in zaman zaman tırmandırdığı Filistinli katliâmlarına “çocuk katili, terör devleti” söylemleriyle “tepki” gösterilirken, her alanda ilişkileri tam gaz ilerletmeye devam etme çelişkilerini...

Bir taraftan o “tepki”leri ve hattâ “ağır” ithamları seslendiren de Erdoğan’dı, “İsrail’in bize, bizim İsrail’e ihtiyacımız var” diyen de.

Şehitlerinin kanı yerde bırakılan Mavi Marmara için “Bize mi sordunuz da o yolculuğa çıktınız?“ diye fırça atarak hesap soran da.

Gelinen noktada Herzog’un ziyaretini “yeni bir dönüm noktası” olarak niteleyip, “Enerji ve güvenliği için işbirliğine hazırız” diyor.

O Herzog ki, geçen Kasım’da El Halil’deki Harem-i İbrahim Camii’ne girerek, çok tepki alan bir provokasyona imza atmış, ama Türkiye’yi yönetenlerden hiçbir ses çıkmamıştı.

Aynı Herzog Ankara’daki konuşmasında “Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar bu güzel bölgede yan yana birbirimizle barış içinde yaşayabiliriz ve yaşamalıyız” dedi.

Ama bunun ilk şartı, İsrail’in Filistin’i ve Kudüs’ü Yahudileştirme ve Filistinlilerin haklarını gasp inadından vazgeçip Filistinlilerin de insanca yaşamalarına imkân vermesi.

Mescid-i Aksa’yı da, diğer Müslüman mabedlerini de, Hıristiyanlığın mukaddes mekânlarını da rahat bırakması; işgali genişleten yasadışı yerleşim inşaatlarına, Filistinlilerin ev, tarla ve zeytinliklerini tahrip gaddarlığına ve Gazze ablukasına artık son vermesi.

AKP iktidarının şimdiye kadarki politikaları İsrail’i bu çizgiye çekme noktasında hiçbir katkı sağlamadı. Tam tersine, tribünlere yönelik hamasî söylemlerle çelişen samimiyetsiz politikalar İsrail’i daha da cür’etlendirdi.

Oysa bu konuda da ifrat-tefrit sarkacında savrulmak yerine, sağlam prensipler temelinde, diğer İslâm ülkeleri, dünya güçleri ve AB ile birlikte dengeli ve kararlı bir duruş ortaya konulsaydı durum çok farklı olabilirdi.

Hem Filistin, hem bölge için...