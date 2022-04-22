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22 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

İsrail hep aynı, peki ya Türkiye?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Nisan 2022, Cuma
Her Ramazan’da olduğu gibi mübarek ayı Filistinlilere yine zehir eden İsrail, son dönemde iyice arttırdığı Mescid-i Aksa tacizlerini daha da yoğunlaştırdı.

Ramazan boyunca her gün Mescid-i Aksa önce İsrail polislerinin, ardından onların refakatinde kalabalık Yahudi gruplarının baskınlarına maruz bırakıldı. Bu yapılırken, Filistinli Müslümanlar itilip kakıldı, darp edildi.

Bunların yol açtığı gerilimler, Batı Şeria ve Gazze’ye yönelik İsrail rutinlerinin neticesi olarak zaten mevcut olan patlama potansiyelini bir kez daha parlama noktasına taşıdı.

Filistin tarafındaki kontrolsüz grupların kontrolsüz eylemleri de sonuç olarak İsrail’in eline saldırmak için yeni bahaneler verdi.

Böylece onyıllardır bir türlü kırılamayan fasit daire aynı şekilde devam edip duruyor.

Ama bu arada işgalci İsrail kendi hedeflerinden asla vazgeçmiyor ve yeni adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. BM kararlarına ve diğer ülkelerin hep lafta kalan tepkilerine rağmen.

İşgalini genişlettikçe küçülttüğü Filistin bölgelerindeki Müslümanlara yönelik ablukasını, ördüğü duvarlarla daha da ağırlaşan bir tecride çevirmesi; yasadışı Yahudi yerleşimlerine tamgaz devam etmesi; Filistinlilerin köy, ev, tarla ve zeytinliklerini tahrip etmesi; “ebedî Yahudi başkenti” ilan ettiği Kudüs’ü Yahudileştirme politikalarını yoğunlaştırması; bir taraftan tünellerle altını oyarak, diğer taraftan hemen yanına dev bir Süleyman sinagogu inşa etmek suretiyle hedef aldığı Mescid-i Aksa’yı bir de böyle baskınlarla taciz etmesi, bunların en belirgin örnekleri.

Son baskınlara gösterdiği gerekçe, Yahudilerin Hamursuz Bayramı. Ama bunu Müslümanların mukaddesi olan Ramazan’a hiçbir saygısı olmayan bir hoyratlığa konu etti.

Bu olup bitenlere İslam dünyasından da, Batıdan da yine lafta kalan tepkiler geldi.

Türkiye ise bu tepkilerde bile geç kaldı.

Erdoğan yakın zaman önce ağırladığı Herzog’u günler sonra aradı. Ve hemen hemen eşzamanlı olarak Mescid-i Aksa baskınlarına bu Cuma’dan Ramazan Bayramı sonrasına kadar ara verildiği yönünde haberler çıktı.

Hamursuz Bayramı bitince ve Ramazan Bayramı sonrası yine devam etmek üzere!!!

İsrail hedeflerinden vazgeçmezken, bize düşen, Filistin doğalgazının da gaspı üzerine bina edilen projelerin ortaklığı mı olmalı?!

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