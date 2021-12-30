İsrail politikaları ve ehl-i kitap Musevîler

Erdoğan’ın son İsrail “açılım”ı, tek adam rejiminin dış politikadaki keskin U dönüşlerinin en ibretli ve dikkat çekici olanıydı.

İsrail, Filistinlilere yönelik zulümlerini tamgaz sürdürür; Mescid-i Aksa’ya yönelik siyonist tacizlerin ardı arkası gelmez; Kudüs’ü Yahudileştirme operasyonları devam eder; Filistin’den “İsrail yine öldürdü veya yaraladı” haberinin gelmediği gün neredeyse geçmez; Filistinlilerin evlerini yıkıp tarla ve zeytin ağaçlarını tahrip etme azgınlığı durmaz; Gazze ablukası, etrafına örülen duvarla daha da boğucu hale getirilir; hukuksuz Yahudi yerleşimleriyle işgal sürekli olarak daha da genişletilir; aynı işgal Suriye’deki Golan’a da taşınır; Herzog el-Halil’de İbrahim Camii’ne girerek provokasyon yapar ve Bennett iki devletli çözümü reddederken, İsrail’e verilen işbirliği mesajının anlamı iyi tahlil edilmeli.

Erdoğan için yapılan “Tanrı Ulu Efendimizi korusun” duasının ne manaya geldiği de...

Bunları yazarken, kesinlikle Musevîlerin tamamını aynı kefeye koyuyor değiliz. Dahası, İsrail’in gaddar zulüm siyasetlerine ve siyonizme kararlılıkla karşı çıkan Musevîlerin mevcudiyetini çok iyi biliyoruz. Filistinlilerin hoyratça gasp edilen hukukunu savunan İsrailli insan hakları örgütlerinin varlığını da.

Netice itibarıyla Musevîler de ehl-i kitap. Hz. Musa (as) da Allah’ın peygamberi ve Tevrat da Allah’ın gönderdiği semavî bir kitap.

Bu çerçevede, Asr-ı Saadette Abdullah bin Selam gibi isimlerden başlayıp son dönemde Muhammed Esed gibi isimlerle devam eden bir silsile halinde din olarak Müslümanlığı tercih eden birçok Musevî isim de olmuş.

Ama Hz. İsa’dan (as) sonra İncil’de yapıldığı gibi, Tevrat ve Musevîlik de bilâhare bazı hasut Yahudiler tarafından tahrif edilerek, orijinal aslından uzaklaştırılmış ve siyonizmle hegemonyacı bir ideoloji ortaya çıkarılmış.

Bunlara karşı çıkarken, Musevîleri de Kur’an’daki “ehl-i kitap” hitabının muhatapları olarak görüyor ve yine Kur’an’ın “Velâ teziru...” ölçüsündeki suç ve cezanın şahsîliği prensibi gereğince, İsrail yönetimlerinin zulümlerinden bütün Yahudileri sorumlu tutmak gibi bir genellemeyi tasvip etmiyoruz.

Konjonktürel siyasî hesaplarla ibreyi yeniden İsrail’le işbirliğine çeviren U dönüşlü tek adam rejimi manevralarını ise reddediyoruz.