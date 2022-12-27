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27 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

İstanbul’da muhabbet buluşması

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Aralık 2022, Salı
Müfritane irtibat manasının gereğini âzamî ölçüde yerine getirmeye her zamankinden çok fazla ihtiyaç hissettiğimiz bir ortam ve süreçte İstanbul okurlarımızın bir kısmını bir araya getiren muhabbet ve uhuvvet buluşması şevke medar oldu.

Gazetemizde gerçekleşen buluşmada hem çoktandır görüşemediğimiz okurlarımızla hasret giderme imkânı bulduk, hem hizmetlerimiz için verimli fikir alışverişleri yaptık.

Yazarımız İslam Yaşar’ın uzman ve ehil bir kalem olarak “Üstadın İstanbul günleri” üzerine yaptığı konuşma programa renk kattı.

Bilhassa büyük ilgi görmeye devam eden “Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz” başta olmak üzere kitap imzaları da ilgi gördü.

Özellikle pandemi ve diğer bazı sebeplerle ara verilen böylesi program ve buluşmalara ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu gördük.

Bundan sonraki daha geniş ve ailecek katılımlı bir buluşmayı 54. kuruluş yıldönümü programımızda gerçekleştireceğiz inşaallah.

Aslında devasa boyutlarda büyüyen İstanbul’da bu tür programları artık tek bir yerde değil, muhtelif yerlerde yapmamız lâzım.

Çünkü şehrin çok geniş bir alana yayılması, mesafelerin alabildiğine açılması, ulaşım ve trafik problemleri, birçok okurumuzun bu programlara iştirakine imkân vermiyor.

Onun için, gerek Avrupa, gerek Anadolu yakasının farklı semtlerinde organizasyonlar planlayıp gerçekleştirmemiz gerekiyor.

Sosyal faaliyetlerimizi de, gazete ve yayınlarımızın tanıtım çalışmalarını da megakent gerçeğinin önümüze koyduğu vakıaları dikkate alarak güncellemek durumundayız.

Bunları yapmanın ve geliştirerek devam ettirmenin temel şartı uhuvvet ve tesanüd.

Bu noktada değişik sebeplerle meydana erozyon ve zaafiyetleri behemahal bertaraf edip, kardeşliğimizi tahkim etmemiz şart.

Pazar günkü program bu açıdan güzel bir başlangıç oldu. İnşaallah devamı gelecek.

Ve dünya başkenti İstanbul’da Yeni Asya modeli Nur hizmetleri yeniden şahlanacak.

* Gazetemiz emektarlarından, yarım asırlık Yeni Asya gönüllüsü, sadakat ve istikamet örneği, Demokrat Nur Talebesi Ali Kölemen gece ders dönüşü evinden hastaneye kaldırılıp yoğun bakımda tedaviye alındı. Geçmiş olsun. Allah’tan hayırlı şifalar niyaz ediyoruz.

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