İttifak ihtiyacı devam ediyor

Son seçimler hem devletin bütün gücünü ve imkânlarını elinde toplayıp sonuna kadar kullanan tek adam rejimini bertaraf etmenin olağanüstü zorluğunu, hem de muhalefetin bu zorluğu ve bunun getirdiği vahameti hâlâ tam olarak idrak edemeyip ona göre organize olmaya ve güçlerini birleştirmeye muvaffak olamadığını gösterdi.

Seçimden sonra muhalefetin içine düştüğü şaşkınlık ve dağınıklık da aynı zaafiyetin devam ettiğini gözler önüne serdi.

Oysa durum son derece açık ve net.

Bu durumun mutlaka aşılması şart.

Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulması ve bu rejimle iyice uzaklaştığı adalet, hukuk ve demokrasiye dönebilmesi için, bu değerler ortak paydasında çok güçlü bir dayanışmaya ihtiyacı var. Seçimden sonra bu ihtiyaç daha da şiddetlenerek devam ediyor.

Seçimden önce de, sonra da defaatle ifade ettiğimiz gibi, bu bir parti meselesi değil.

Mevcut durumda hiçbir partinin yüzde 50’yi aşan bir oyla tek başına iktidara gelme şansı ve imkânı yok. O zaman partilerin ittifak kurmaları kaçınılmaz bir zorunluluk.

Millet İttifakı da bu mecburiyetin bir sonucu olarak kuruldu. Ama İttifaka dahil partilerin bir kısmı işin bu cihetini tam olarak anlayamadılar. İyi Parti’nin seçimden önce ağır ithamlarla masadan kalkma atraksiyonu bunun en tipik örneği oldu. İttifaktan yana olan İyi Partililerin de kanaati o ki; bu çıkışın partiye de, İttifaka da faturası ağır oldu. Seçim öncesi yüzde 20’leri zorladığı ifade edilen İyi Parti sandıkta bu tahminin yarısına düştü; İttifakın da hem cumhurbaşkanı seçiminin iki turunda, hem milletvekili seçiminde beklenen sonucu alamamasına yol açtı.

Netice, birçok kişinin “Artık gidici” gözüyle baktığı tek adam rejiminin devamı oldu.

Yeni dönemde iktidar kendi “beka”sı için “yüzde 50 artı 1” kuralının değişmesini gündeme getirebilir. Ki Erdoğan bu kural için “Hata ettik” diyerek pişmanlık izhar etmişti.

İktidar bunu değiştirmek için teklif getirirse muhalefetin tavrı ne olur, göreceğiz.

Ama bu kural değişse bile demokrasi ve adalet için güç birliği, ittifak ve dayanışma ihtiyacı ve zorunluluğu devam edecek.

Evrensel standartlarda gerçek bir demokrasi ve hukuk düzeni kuruluncaya kadar.