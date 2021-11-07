İttihad, meşveretle sağlanır

Sağlıklı ve yapıcı bir zeminde fikir ve bilgi alışverişinin yapılabildiği; temel esaslar ışığında tatbikata dönük tercihlerin müzakere edildiği; uygulama sırasında görülen aksaklıkların sebep ve çarelerinin isabetli teşhis ve teklifler ışığında görüşülüp neticeye bağlandığı; görüş ayrılıklarının karşılıklı anlayışla eritildiği; zihinlerin bir meseleyi çözmek için beraberce ortak hedefe yoğunlaştığı; ruhların kaynaştığı; birlik ruhunu zedeleyici rekabet, benlik, kıskançlık, tahakküm gibi hislerin ve bunlara dayalı olumsuz tavır ve fitnelerin izale edildiği veya en azından tesirsiz hâle getirildiği bir zemin olarak şûrâ, birlik ve beraberliğe giden yolun her safha ve kademesinde mutlak bir ihtiyaç ve zaruret.

Böyle bir şûrâ, aynı zamanda, gelişme ve ilerlemenin de en önemli ve vazgeçilmez şartı.

İnsanlığın tarih boyunca kaydettiği gelişmeyi ve fenlerin inkişafını, “asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti”nin getirdiği fikir ve bilgi birikimine bağlayan Üstad Bediüzzaman, en büyük kıt’a olarak Asya’nın en geri kalmış olmasının önemli bir sebebini, o şûrâyı yapmaması olarak gösteriyor.

Yine Üstad, İslamın beş temel şartından biri olan haccın büyük hikmetlerinden birinin, Müslümanlar arasında tanışma, kaynaşma, fikirleri imtizaç ettirme, yardımlaşma ve teşrik-i mesai olduğunu vurgularken de aynı mananın bir başka boyutunu nazara veriyor.

Pandemi sebebiyle hac ve umre ibadetlerinin uzunca bir süre yapılamayışı, Kâbe’nin ve Mescid-i Nebevî’nin hüzün verici bir şekilde boşalması, bu hikmetin gereğini yerine getirememe haline karşı kaderin verdiği fetva ile maruz kalınan bir musibet değilse ne?

Keza Türkiye’nin son süreçte yaşadığı sıkıntı, hukuksuzluk ve mağduriyetler de ehl-i iman arasında sağlıklı bir istişare mekanizmasının işletilemeyişinden kaynaklanan acı ve ibretli sonuçlar. Eğer bu sürecin öncesinde veya başında sağlam ve samimî bir istişare ile problemler tesbit edilip yine ortak akılla çözüm aransaydı işler bu hale gelir miydi?

Hiç değilse bundan sonra böyle bir ortak akıl devreye girmeli ki, yeni kul hakkı ihlâllerine yol açmaya devam eden bu süreci bitirip, yol açtığı derin tahribatı olabildiği ölçüde onarmanın yolu açılabilsin ve kardeşlik hukuku lâfta kalmaktan kurtulup ihya edilsin.