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7 MART 2023 SALI - YIL: 54

İyi Parti ve demokratlık

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Mart 2023, Salı
Bir okurumuz, son gelişmeler üzerine, 2018 seçimi sonrasında yazdığımız “İyi Parti ve demokratlar” yazımızı hatırlatmış.

3.7.18’de çıkan yazımızdan bir bölüm:

 “İyi Parti’nin imaj problemine (çakma MHP) ilaveten iktidar tarafından çıkarılan tüm engellere, ‘seçime sokmama’ kumpasına, karartmalara, kara propagandalara rağmen yüzde 10 gibi bir oranı yakalayıp 43 vekille Meclise girmesi küçümsenmeyecek bir başarı. Bunda Millet İttifakının sağladığı imkânın yanı sıra listelerindeki demokrat adayların performansı da etkili olmuş olmalı.

“2002’den beri siyaset sahnesinde yer almasına fırsat verilmeyen, adeta adım atmasına ve kıpırdamasına dahi müsaade edilmeyen demokrat misyonun 16 sene sonra Mecliste temsil edilme konumuna erişmesi son derece önemli bir gelişme. DP-AP-DYP geleneğinin siyasetten tümüyle silinmek istendiği bir süreçte bu derin ve köklü misyonun, güçlü bir alternatif olarak yine canlanıp ayağa kalkma potansiyeline sahip olduğunun göstergesi.

“İyi Parti-DP beraberliği, misyon temelinde doğru politikalar uyguladığı takdirde, AKP karşısında inandırıcı bir alternatif arayan kitlelerin yöneleceği adres olabilir.”

Geçen zaman zarfında bu beraberlik olması gereken seviyede gerçekleşmese de, İyi Parti, yine Millet İttifakına dahil olmasının ve içindeki demokrat kökenli isimlerin de katkısıyla hayli ciddi bir yükseliş kaydetti.

Bu kazanımları bir anda yok etme riskini gündeme taşıyan son kriz üzerine, partinin demokrat kökenli milletvekillerinden Hasan Subaşı’nın yaptığı değerlendirme önemli:

“6’lı masa değerli bir birliktelikti. Partimin masada olmamasından üzüntü duyarım, çünkü ülkemiz için çok gerekli olan ortak akıl ve demokrasiyi yeniden yeşertmek ve başarılı olmak o yolla mümkün olacaktır. Kılıçdaroğlu’nun aday olması doğal ve tecrübesini bu yolla ülkeye yeniden bir rejim inşası için hasretmek isteği, haklı ve bilinen bir gerçeklikti. Orta yerdeki sorunlar aşılamaz değildir. Bugüne kadar çok zorlu bir süreci aşan liderlerin 6’lı masa olarak yoluna devamı, halkın büyük çoğunluğunun dileğidir.”

Krizin, daha fazla büyümeden bu yaklaşım çerçevesinde çözülmesi memnuniyet verici.

Yola devam...

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