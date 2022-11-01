İZKİTAP’ta Bediüzzaman ve cumhuriyet

Geçen haftasonu yine bir kitap fuarı için İzmir’deydik. Büyükşehir Belediyesine ait fuar idaresince organize edilen İZKİTAP fuarında, “Bediüzzaman’a göre cumhuriyet ve demokrasi” konulu söyleşimizi yaptık.

Hatırlanacağı gibi, bu söyleşi haftalar önce duyurulduğunda bazı provokatif yayınlarla yoğun bir tepki kampanyası başlatılmış, belediyeye ve fuar yönetimine çok seviyesiz saldırılar yöneltilmişti. “CHP’li belediyenin organize ettiği fuarda nasıl olur da Bediüzzaman isminin geçtiği bir etkinlik yapılabilir?” şeklinde özetlenebilecek bu tepkilerin bir hedefi de parti tabanını provoke etmekti.

Fuar yönetimi “Katılımcı yayınevleri etkinliklerini kendi inisiyatifleriyle düzenliyorlar, bizim bir dahlimiz yok” şeklinde bir açıklama yaparak bu şamatayı bitirdi. Ama fuarın açılışına ve bizim söyleşiye birkaç gün kala, bu defa yoğun tehdit mesajları geldiği belirtildi. Öyle ki, fuar yönetimi salon tahsisi konusunda bir tereddüt yaşamaya başladı.

Bunun üzerine İzmir-Ankara hattında sıkı bir telefon trafiği işledi ve sonuçta, biraz gecikmeli de olsa demokrat İzmir’e yakışan bir neticeye ulaşıldı. Fuar alanındaki VİP salonlardan biri söyleşimize tahsis edildi ve tehdit-tereddüt ikileminin yol açtığı belirsizlikten kaynaklanan gecikmeye rağmen gerek İzmir merkezden, gerekse çevre ilçelerden iyi bir katılımla söyleşimizi gerçekleştirdik.

Bediüzzaman’ın 1908’den itibaren meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi için yaptığı tarifleri; adalet, meşveret, hukuk ve hürriyet vurgularını; laik cumhuriyet yorumlarını; istibdada ve tek adam yönetimine karşı çıktığını; yargının hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan işlemesi gerektiğine dair ikazlarını; 1946’da CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran’a yazdığı mektuptaki mesajlarını; 1950’de çok partili demokrasiye geçildikten sonra devlet ricaline gönderdiği mesajları; dinin siyasete alet edilmemesi konusundaki hassasiyetini; hukuk ve hürriyet mücadelesini müsbet hareket metoduyla verdiğini... aktardık.

Türkiye’nin halihazırda içinde bulunduğu durum, tek adam rejimiyle katmerlenen sıkıntılar ve bunları aşıp düze çıkmak için yapılması gerekenlerle ilgili fikirlerimizi anlattık.

Verimli, seviyeli ve nezih bir program oldu.

Bu çok anlamlı etkinliğe katkıda bulunan, emeği geçen ve katılan herkese teşekkürler.