İzmir’de Ramazan buluşmaları

Geçen haftanın son günlerinde İzmir ve Ege okuyucularımızla beraberdik.

Önce, DP İzmir İl Başkanlığının düzenlediği, yoğun bir katılımla gerçekleşen, Kur’an tilaveti ile hatim duasını yazarımız Süleyman Kösmene’nin yaptığı ve Millet İttifakı listesinden milletvekili adayı olan Salih Uzun’la Haydar Altıntaş’ın kısa birer konuşma ile davetlilere hitap ettikleri iftara katıldık.

Ardından İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi ile Tire Temsilciliğimizde düzenlenen iftar davetlerinde okurlarımızla sohbet ettik. Ağırlıklı olarak hizmetlerimizi, yayınlarımızı, 14 Mayıs seçimini ve yeni çıkan seçim broşürümüzü konuştuk.

Tire’ye giderken, Efes’teki Meryem Ana Evini ziyaret ettik. Hz. Meryem’in Kudüs’ten gelip vefatına kadar burada yaşadığı rivayet ediliyor ve halihazırda Hıristiyanların en önemli ziyaretgâhlarından biri. Tire’deki sohbetimizde, burada ve Hıristiyanların diğer ziyaret yerlerinde dağıtılmak üzere, Risale-i Nur’dan, 19. Mektupta İncil’den aktarılan ve Peygamberimizi (asm) müjdeleyen ayetler başta olmak üzere, Hıristiyanlarla ilgili bahislerin derlendiği bir broşür hazırlayıp belli başlı dünya dillerine çevirerek yayınlamamız gerektiğini ifade ettik.

Meryem Ana Evinden sonra, Üstadın talebeleri Ahmet Feyzi Kul ve Hasan Atıf Egemen’in yanı sıra, Hüseyin Çağdır, Selahaddin Akyıl, Mehmet Akay, Nail Papatya ve Yusuf Öztanzan gibi birçok Nur Talebesinin ve aile efradının medfun bulunduğu Çamlık Kabristanına geçip Fatiha, İnşirah ve İhlas Sureleri okuduk, dua ettik.

Ege programımızın bir başka durağı Denizli oldu. Buradaki bölge toplantısına katıldık. Ramazan’da da firesiz bir iştirak oldu. İzmir, Manisa, Antalya, Afyon, Uşak, Isparta, Burdur ve ilçelerinden gelen temsilci ve okuyucularımız, bir önceki toplantı kararlarını ve sonrasında hizmetler açısından yaşanan gelişmeleri değerlendirdiler. Toplantıda 14 Mayıs seçimi ve yeni çıkan seçim broşürümüz de konuşuldu. Broşürün Millet İttifakı partilerinde de kabul gördüğü ve gerek teşkilatlardan, gerekse adaylardan yoğun taleplerin gelmeye başladığı ifade edildi.

Ege programımızın son durağı, İzmir’in kadim hizmet mahallerinden biri olan Pınarbaşı oldu. Buradaki iftara katılıp okurlarımızla sohbet ettik.

Her zamanki sıcak ve samimi ilgi ve misafirperverlikleri için İzmir okurlarımıza teşekkür ediyoruz.