İzmir Kitap Fuarı

Son yıllarda katıldığımız kitap fuarlarındaki imza programlarına kadim okuyucularımızın yanı sıra, 15-20 Temmuz sürecinin mağdurları da yoğun ilgi gösteriyor.

Gittiğimiz her fuarda standımıza gelen değişik mesleklerden insanlar, ekonomik durumlarının elverdiği ölçüde kitap alıyorlar.

Kitap alamayacak durumda olup, sırf teşekkürlerini iletmek için gelenler de az değil.

Süreç mağdurlarının azımsanmayacak bir kısmı “Yeni Asya’yı bu dönemde tanıdık ve neden daha önce tanımadığımız veya bize yanlış tanıtıldığı için hayıflanıyoruz” diyor.

Gazetedeki Risale-i Nur iktibaslarından ve köşe yazılarından çok istifade ettiklerini söylüyor, ama 2017 baharından itibaren birçok cezaevinde konulan keyfî yasak sebebiyle gazetemizi takip etmelerinin engellendiğini ve bütün girişimlerine rağmen sonuç alamadıklarını büyük bir üzüntüyle ifade ediyorlar.

(Bilindiği gibi, bu yasağın keyfî bir “özgürlük ihlali” olduğu, Anayasa Mahkemesi kararıyla tescil edilmiş; AYM, gazetemize engel koyan cezaevi eğitim kurulları ile o çizgide karar veren mahkemelerin ve Adalet Bakanlığının tamamen iftiraya dayanan gerekçelerine itibar etmeyip, hepsini reddetmişti.)

Keza bir süre Medrese-i Yusufiyede kalıp çıkanların hepsi “Gönderdiğiniz Risaleler bize ilaç gibi geldi, okudukça ferahlayıp moral bulduk, evvelce de okuyorduk, ama böyle bir manevî hazzı hiç hissetmemiştik” diyor.

Bunun yanında, “Üstadı ve Risale-i Nur’u daha önce anlamamışız, ama Yeni Asya ile anladık” diyenlerle de çok karşılaşıyoruz.

Kitap fuarlarında farklı sürprizler de yaşanıyor. Dış görünüşüne ve kılık kıyafetine bakıldığında hiç tahmin edilmeyen insanların standımıza gelip Kur’an, Cevşen, Risale-i Nur ve yayınlarımıza çok yakın alâka gösterdiklerini ve satın alıp ayrıldıklarını görüyoruz.

Bu da bir defa daha gösteriyor ki, yayın ve tanıtım hizmetlerine toplumun çok ihtiyacı var. Bu ihtiyaca cevap verecek yayın çeşitlerini sür’atle arttırmamız ve bilhassa çocuklar, gençler, hanımlar başta olmak üzere muhatap kitleye âcilen ulaştırmamız gerekiyor.

Hem bildiğimiz kâğıt baskı formatında, hem de özellikle dijital ortamda e-gazete, e-kitap, e-dergi ve görsel yayınlar şeklinde.

Kaybedecek vaktimiz yok...

