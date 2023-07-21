Karamsarlığı dağıtmak için

Seçimden çıkan sonucun toplumun büyük kesiminde ve muhalefette büyük bir hayal kırıklığına yol açtığı malûm.

Genel beklenti iktidarın değişmesiydi. Sokağın nabzı ve anketler bunu gösteriyordu.

Ama olmadı. YSK başta olmak üzere kontrolüne aldığı bütün kurumları ve devlet imkânlarını sonuna kadar kullanan tek adam rejimi, iktidar değişikliğine izin vermedi.

Muhalefetin gayretleri de buna yetmedi.

Ağır ekonomik krize, görülmemiş boyutlardaki pahalılığa, depreme, hukuksuzluk ve yolsuzluklara rağmen iktidar değişmedi.

Bu sonuç muhalefette ve bilhassa Millet İttifakında bir iç sorgulama sürecini başlattı.

Bir yere kadar gerekli ve normal olan bu sorgulama, iktidar tarafından yeni bir fitne konusu haline getirilmeye çalışıldı. Hedef muhalefeti tamamen parçalamak, özellikle de 28 Mayıs’ta çıkan yüzde 48’i dağıtmaktı.

Hem buna fırsat vermemek, hem de değişim yönünde oy kullanmış olan seçmen kitlesindeki hayal kırıklığını izale edip yeniden ümit ve moral kazandırmak için Millet İttifakının bir an önce toparlanması gerekiyor.

Seçim sonrasında bu çağrıyı çok yaptık.

Ve beklediğimiz cevap, ilk olarak Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’dan geldi:

“Muhalefet iki aydır ister istemez kendi içine çekildi. Herkesin muhasebe yapmaya ihtiyacı vardı. Biz de yaptık. Son iki ay içinde halkta büyük bir karamsarlık psikolojisi hâkim. Sanki bu iktidarın artık değişmesi imkânsız ve muhalefetin tekrar toparlanıp bir politika geliştirmesi mümkün değilmiş gibi bir tablo ortaya çıktı. Bu psikolojiden çıkmak gerekiyor. Şimdi muhalefet olarak birinci görevimiz bu kadar büyük bir zulmün işlendiği, böylesine büyük bir ekonomik felaketin yaşandığı bir ülkede halkın üzerindeki serpilmiş ölü toprağını kaldırmak. Halk kendisi kaldıramaz, siyasî partiler bunun için var.”

“Türkiye’nin büyük kazanımı” dediği Millet ittifakıyla ilgili olarak “Benim için bitmedi. Başka liderler adına birşey diyemem” şeklinde konuşuyor Davutoğlu. Diğer liderlerin de “Bitmedi, daha da güçlenerek devam ediyor ve edecek” mesajı vermelerini bekliyoruz.

Ülkenin, mevcut krizlerini, yenilerini ekleyerek çok daha vahim boyutlara taşıyan tek adam rejiminden kurtulup düze çıkması için hukuk ve demokrasi ittifakının devamı şart...

