Karanlıklar dağılacak

Allah’ın güzel isimlerinden biri de Nur. Kâinat bu ismin tecellîleriyle aydınlanıyor. Hem maddeten, hem manen. Dünya kurulalı beri, Nur isminin tecellîsini de aksettiren Güneş’in pırıl pırıl ışıklarıyla aydınlanırken, bu ismin sahibi olan Zat-ı Zülcelal, insanların akıl ve kalblerini de gönderdiği ilâhî mesajlarla nurlandırıyor.

Bu mesajların taşıyıcısı olan peygamberlerin her biri birer manevî güneş gibi, kavimlerinin ufkunu aydınlattı. Son Peygamber ise tüm insanlığa hitap eden bir hidayet rehberi olarak on dört asrı aşkındır nurunu neşretmeye devam ediyor.

Bu da, Peygamberimizin en büyük mucizesi olan Kur’ân-ı Kerimle gerçekleşiyor. Ve zaman ihtiyarladıkça kendisi gençleşen bu sonsuz mucize, nazil olduğu günden bu tarafa milyarlarca insanın dünyasını da, ahiretini de aydınlatan bir rehber olarak, Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “insanları terbiye, nefislerini tezkiye, kalblerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakkî, akıllara istikamet ve nur, hayata hayat ve saadet veriyor.”

Nur ismi, Kur’ân’da çok zikredilen esmâdan biri. Kur’ân, “kâfirler istemese de,” Allah’ın nurunu tamamlayacağını, altını çizerek vurguluyor.

Ancak, imtihan dünyası olan bu âlemde, bu nuru söndürmek için uğraşanlar da hiç eksik olmadı. Bu istikametteki gayretlerin zaman zaman “başarı”ya ulaşmış gibi göründüğü ve o nurun üzerine perde çekildiği dönemler de oldu.

Ama böyle zamanlarda, yine Cenab-ı Hakkın tavzifiyle gönderilen ve hadis-i şerifin “Peygamber vârisleri” olarak nitelediği müceddidler gelerek, dinin hakikat ve asliyetini izhar, dine karıştırılmak istenen bâtıl fikirleri iptal, dine vaki tecavüzleri red ve imha, ilâhî ahkâmın üstünlüğünü ilân ettiler. Ama bunu, “ruh-u aslî”yi rencide etmeden, yeni izah tarzlarıyla ve zamanın anlayışına uygun yeni ikna usulleriyle gerçekleştirdiler.

Bu müceddidler silsilesinin son halkası olan Bediüzzaman Said Nursî, “Kur’ân’ın sönmez ve söndürülmez bir manevî güneş olduğunu bütün dünyaya göstereceğim ve ispat edeceğim” meydan okuyuşuyla hizmet meydanına atıldı.

“İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez; gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz” diyerek bu seslenişini perçinledi ve Akif’in “Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı” beytiyle dile getirdiği hasrete cevap veren eserleri, Kur’ân güneşini çağın idrakine yansıtan berrak bir ayna oldu.

Bediüzzaman, müceddidlik vazifesinde selefi olan Mevlâna Halid ile talebelerinin bir asır önce yaptığı hizmeti anlatırken, İslâm âleminin parlak nuruna o zaman çekilmek istenen muvakkat bulut perdesinin ve getirdiği karanlıkların, o hizmetler neticesinde dağıldığını ifade ediyor.

Ve bir sonraki asırda aynı misyonun Risale-i Nur talebeleri tarafından üstlenileceğini yazıyor.

Gerçekten de, Risale-i Nur hizmetinin başladığı günden bugüne yaşadığı safahatı, karşı karşıya geldiği zorlu ve çetin şartlar ve maruz kaldığı baskı, tazyik ve engellemelerle birlikte değerlendirip, gelinen noktayı bu tarihî arkaplanla beraber mütalâa ettiğimiz zaman, Bediüzzaman’ın bu öngörüsünün de ne kadar doğru ve isabetli olduğunu çok açık bir şekilde müşahede ederiz.

Türkiye, 1930’lu ve 40’lı yılların koyu istibdat karanlıklarını kimsenin burnu bile kanamadan aşıp demokrasi ve hürriyetlerle tanışabilmişse, bu netice o dönemlerin son derece ağır şartları altında Bediüzzaman ve talebeleri tarafından verilen manevî hizmetlerle doğrudan irtibatlıdır.

Bugün ülkeyi tekrar o karanlık devirlere döndürme hevesiyle uygulanmak istenen ve maalesef bu dönemde evvelce görülmemiş ölçüde mesafe alan projeler de, yine aynı çizgideki manevî hizmetlerle akim kalacak ve karanlıklar böyle dağılacaktır.