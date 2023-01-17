Kart gasbına iki hukuk tokadı daha

Basın kartı başvurularımızın zımnen reddine karşı Musa Aydın’la birlikte açtığımız davalarda Ankara 5. ve 6. İdare Mahkemelerinin verdiği iptal kararlarına İletişim Başkanlığı istinafta itiraz etmişti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdarî Dava Dairesi ikisi için de şu kararı verdi:

“Davacı tarafından, sürekli basın kartının yenilenerek tarafına verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada;

“Basın kartının, resmî nitelikte bir kimlik belgesi olduğu ve basın mensuplarının faaliyetlerini destekleyici ve bazı kolaylıklar sağlayıcı niteliğinin bulunduğu dikkate alındığında, davalı idare tarafından davacının başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmişse de, hem bireylerin tüm eylem ve işlemlerde Devlete güven duyabilmesi ilkesini ifade eden hukukî güvenlik ilkesine; hem de idarenin yaptığı iş ve eylemlerde makul süre içerisinde hareket ederek bireylerin mağduriyetini engelleme işlevi olan hukukî belirlilik ilkesine aykırı olacak şekilde, davalı idarenin gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yapmayarak, aradan uzun bir süre geçmesine karşın davacının basın kartını yenilemediğinin anlaşılması karşısında, gazeteci olarak görev yapan davacının basın kartının yenilenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak (5 ve 6.) İdare Mahkemesince verilen kararın,

“Davalı vekili tarafından; dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

“Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdarî Dava Dairesince işin gereği görüşüldü:

“Karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davalı tarafın istinaf isteminin REDDİNE (...) 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olmak üzere, 19/ 12/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

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Bu kararlarla, kart gasbı keyfîliğine iki hukuk şamarı daha vurulmuş oldu. Dileriz, bütün gasp mağduriyetlerine artık son verilir.