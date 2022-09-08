“Kart için biz de mi dava açalım?”

Sürekli basın kartımızın, dört yıllık hukuksuz ve keyfî bir engellemenin ardından, açtığımız davada mahkeme de yapılanı hukuksuz bulup “zımnî red işlemi”ni iptal ettikten sonra, nihayet verildiği malûm.

Geçtiğimiz 3 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Temsilciliğinden gelen “Kartınız hazır, alabilirsiniz” mesajı üzerine, aynı gün gidip kartı aldık.

5 Ağustos’ta çıkan yazımızda hem bu haberi duyurduk, hem de “Sıra diğerlerinde” diyerek, aynı keyfîliğe maruz bırakılan diğer Yeni Asya mensupları başta olmak üzere, benzer durumdaki başka gazetecilerin de kartlarının verilmesi gerektiğini ifade ettik.

O gün Yeni Asya’daki arkadaşlarımız “Kartımızı almak için biz de mi dava açalım?” diye sorduklarında, “Tıkanmanın aşılması noktasında önemli bir adım atılmış gibi görünüyor, şu aşamada biraz bekleyip gelişmeleri takip edelim, makul sürede olumlu bir işaret gelmezse dava işini gündeme alırız” dedik.

Aradan bir ayı aşkın bir zaman geçti. Yeni bir gelişme olmadı. Bizden hemen sonra dava açan arkadaşımız Musa Aydın da davayı kazanmasına rağmen hâlâ kartı verilmedi.

İlgililere sorduğunda aldığı cevap şu:

“Kartlar anlaşmalı matbaada basılıyor ve basılıp bize geldikçe sahiplerine veriliyor.”

Eğer öyle ise kartların basım işi niye bu kadar uzun sürüyor? Neden hızlandırılmıyor?

İşin dikkat çeken bir tarafı, dört yıldır kartı verilmeyenlerin bekleyişi hâlâ devam ederken, son yenileme döneminde başvurularını yapanlardan bazılarına da, kartlarının kullanım süresi dolalı iki aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen, kartlarının verilmemesi.

İktidar medyası çalışanları dahil...

Bu durum, kart yenileme, hazırlık, basım ve teslim süreçlerinde daha farklı problemlerin de var olduğunu düşündürüyor. Görünen o ki sistem düzgün ve sağlıklı çalışmıyor.

O zaman işin bu cihetine de bir an önce el atılması ve çaresinin bulunması gerekiyor.

Dört yıldan beri kartı verilmeyen arkadaşlarımıza öncelik verilerek, onların da ayrıca dava açmalarına gerek kalmadan, kartlarının tanzim edilip verilmesini bekliyoruz.

Aynı şekilde gri pasaportlarının da.

Keza gasp edilen resmî ilan haklarının da.

Bu iş çok fazla uzadı. Artık yeter...

