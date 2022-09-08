"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Kart için biz de mi dava açalım?”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Eylül 2022, Perşembe
Sürekli basın kartımızın, dört yıllık hukuksuz ve keyfî bir engellemenin ardından, açtığımız davada mahkeme de yapılanı hukuksuz bulup “zımnî red işlemi”ni iptal ettikten sonra, nihayet verildiği malûm.

Geçtiğimiz 3 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Temsilciliğinden gelen “Kartınız hazır, alabilirsiniz” mesajı üzerine, aynı gün gidip kartı aldık.

5 Ağustos’ta çıkan yazımızda hem bu haberi duyurduk, hem de “Sıra diğerlerinde” diyerek, aynı keyfîliğe maruz bırakılan diğer Yeni Asya mensupları başta olmak üzere, benzer durumdaki başka gazetecilerin de kartlarının verilmesi gerektiğini ifade ettik.

O gün Yeni Asya’daki arkadaşlarımız “Kartımızı almak için biz de mi dava açalım?” diye sorduklarında, “Tıkanmanın aşılması noktasında önemli bir adım atılmış gibi görünüyor, şu aşamada biraz bekleyip gelişmeleri takip edelim, makul sürede olumlu bir işaret gelmezse dava işini gündeme alırız” dedik.

Aradan bir ayı aşkın bir zaman geçti. Yeni bir gelişme olmadı. Bizden hemen sonra dava açan arkadaşımız Musa Aydın da davayı kazanmasına rağmen hâlâ kartı verilmedi.

İlgililere sorduğunda aldığı cevap şu:

“Kartlar anlaşmalı matbaada basılıyor ve basılıp bize geldikçe sahiplerine veriliyor.”

Eğer öyle ise kartların basım işi niye bu kadar uzun sürüyor? Neden hızlandırılmıyor?

İşin dikkat çeken bir tarafı, dört yıldır kartı verilmeyenlerin bekleyişi hâlâ devam ederken, son yenileme döneminde başvurularını yapanlardan bazılarına da, kartlarının kullanım süresi dolalı iki aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen, kartlarının verilmemesi.

İktidar medyası çalışanları dahil...

Bu durum, kart yenileme, hazırlık, basım ve teslim süreçlerinde daha farklı problemlerin de var olduğunu düşündürüyor. Görünen o ki sistem düzgün ve sağlıklı çalışmıyor.

O zaman işin bu cihetine de bir an önce el atılması ve çaresinin bulunması gerekiyor.

Dört yıldan beri kartı verilmeyen arkadaşlarımıza öncelik verilerek, onların da ayrıca dava açmalarına gerek kalmadan, kartlarının tanzim edilip verilmesini bekliyoruz.

Aynı şekilde gri pasaportlarının da.

Keza gasp edilen resmî ilan haklarının da.

Bu iş çok fazla uzadı. Artık yeter...

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomide alarm zilleri

    DSÖ: Koronavirüs ve maymun çiçeği vakalarında düşüş gözlemlendi

    AİHM’den 230 ihlal kararı daha

    İktidar eriyor, muhalefet duruyor

    1+1’lerin kirası 5 bin TL’ye yaklaştı

    Halkın enflasyon yüzde 176

    “Balık tezgahında kırtasiye satıyor”

    Fındığa sahip çıkılmalı

    Kudüs için “ortak eylem” kararı

    Gözümüzü boyayıp ceplerini doldurmuşlar

    Orman yağmasına iptal davası

    Bosna Hersek, Kıbrıs gibi oldu

    Ayrı girseydik İstanbul’u alamazdık

    UNESCO: Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor

    Suudi Arabistan 'kapıda' vize alma uygulaması başlattı

    Brent petrolde son durum?

    2,5 milyon öğrenci yaz Kur'an kurslarında eğitim gördü

    Avrupa'da 9 ayda 750 bin hektar alan kül oldu

    Kupa 2'de 129. maç: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i ağırlayacak

    Rusya, Harkiv'e saldırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kart için biz de mi dava açalım?”
    Ahmet BATTAL

    Nezaketli ama hakka da riayetli olmak
    Genel

    Ekonomide alarm zilleri
    Risale-i Nur'dan

    Maişet derdi için dünyayı ahirete tercih etmek!
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr birisine nasıl davranmalıyız?
    Mikail YAPRAK

    Mahkumken bile hükmeden Üstad
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Öğretim Görevlisi Dr. Aytemur: Medresetü’z-Zehra adeta Açık Öğretim Üniversitesi olmuştur
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çizgilerle Bediüzzaman destanı
    Ali FERŞADOĞLU

    Tefsir nedir, meâl, tercüme nedir?
    Rukiye Anar

    Kur’ân’da karakter eğitimi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.