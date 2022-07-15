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15 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Kemalist tuzak

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Temmuz 2022, Cuma
Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığı görevinden ayrı kaldığı dönemde, iki yıl önceki beyanında, 15 Temmuz gecesi ölümü göze alıp İstanbul’a gittiğini söylediği Erdoğan için “Bunu Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk’ün milletin önüne düşüp önce Samsun’u, sonra yurdu gezerek ülkeyi işgalden kurtarmasına benzetiyorum” demişti. (Sabah, 9.7.20)

Erdoğan’ın, partisi iktidara geldikten bu yana her fırsatta tekrarladığı M. Kemal vurgularını biliyoruz. (Bunların epeyce bir kısmı Müflis Proje Kemalizm kitabımızda da var.)

Bu vurgular 15-20 Temmuz sürecinde daha da sıklaştı ve güçlendi. Uygulamaya yönelik boyutu ise, 30’ların şeflik dönemi referans gösterilerek gündeme getirilip hayata geçirilen tek adam rejimiyle tamamlandı.

Aynı bağlamda iktidar medyasında da “Kurtuluş Savaşında Atatürk neyse ikinci Kurtuluş Savaşımızda da Erdoğan o” gibisinden “orijinal” (!) yorumlar yapıldı, yapılıyor.

15-20 Temmuz sürecine bu gözle baktığımız zaman, sonraki gelişmelerin, Kemalist sistemi restore, tahkim ve takviye edip pekiştirme yönünde şekillendiğini görüyoruz.

SETA Siyasî Araştırmalar eski Direktörü ve 2017’ye kadar Başbakan Başmüşaviri olarak görev yapan Hatem Ete’nin söylediği gibi:

“Kemalist modernleşme projesine alternatif ol(uştur)ma iddiası ve beklentisiyle iktidara gelen Erdoğan, Kemalist siyaset ve toplum tasarımını popülist ve muhafazakâr bir tonla güncelleyerek daha da güçlendirdi.”

Gerçi Erdoğan’ın denilen tarzda bir alternatif ol(uştur)ma iddiası var mıydı, tartışılır. Ama destek verenlerin bir kesiminde o yönde bir beklenti olduğu herkesçe biliniyor.

Sonuç, Ete’nin dediği gibi oldu. 

“Yeşil Kemalist”  dediği Erdoğan için “Vatansever kuvvetler tarafından ele geçirildi. Cumhuriyet yargısı altın çağını yaşıyor. Hayatımın en mutlu dönemindeyim” diyen  Perinçek’in “Atatürk’ün mevzisi Ayasofya değil, 15 Temmuz” sözündeki mesaj yerini buldu. 

Ve sonuçta 31 Mart isyanını bastırma gerekçesiyle Hareket Ordusunun yaptığı darbe benzeri bir kumpas çok daha sofistike metotlarla bir kez daha gerçekleştirildi. 15 Temmuz fitnesi, 20 Temmuz’a dayanak yapıldı.

Sonrasında yapılanlar ise, Kemalizmi hayal bile edilemeyecek boyutlarda tahkim etti...

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