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15 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kemalizmi tahkim projesi: 15-20 Temmuz

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Temmuz 2023, Cumartesi
15-20 Temmuz sürecinin Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, 15 Temmuz’la ilgili bir beyanında, o gece ölümü göze alıp İstanbul’a gittiğini söylediği Erdoğan için “Bunu Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk’ün milletin önüne düşüp önce Samsun’a, sonra yurdu gezerek ülkeyi işgalden kurtarmasına benzetiyorum” demişti.

Erdoğan’ın, partisi iktidara geldikten bu yana her fırsatta tekrarladığı M. Kemal vurgularını biliyoruz. (Bunların epeyce bir kısmı Müflis Proje Kemalizm kitabımızda da var.)

Bu vurgular 15-20 Temmuz sürecinde daha da sıklaştı ve güçlendi. Uygulamaya yönelik boyutu ise, 30’ların şeflik dönemi referans gösterilip gündeme getirilen ve hayata geçirilen tek adam rejimiyle tamamlandı.

Aynı bağlamda iktidar medyasında da “Kurtuluş Savaşında Atatürk neyse ikinci Kurtuluş Savaşımızda da Erdoğan o” gibisinden fevkalâde “orijinal” (!) yorumlar yapıldı.

14-28 Mayıs seçimleri sonrasında da Erdoğan’a “ikinci Atatürk” diyen AKP’liler oldu.

15-20 Temmuz sürecine bu gözle baktığımız zaman, sonraki gelişmelerin, Kemalist sistemi restore, tahkim ve takviye edip pekiştirme yönünde şekillendiğini görüyoruz.

SETA Siyasî Araştırmalar eski Direktörü ve 2017’ye kadar Başbakan Başmüşaviri olarak görev yapmış olan Hatem Ete’nin daha önce de aktardığımız tesbiti bunu ifade ediyor:

“Kemalist modernleşme projesine alternatif ol(uştur)ma iddiası ve beklentisiyle iktidara gelen Erdoğan, Kemalist siyaset ve toplum tasarımını popülist ve muhafazakâr bir tonla güncelleyerek daha da güçlendirdi.”

Gerçi Erdoğan’ın denilen tarzda bir alternatif ol(uştur)ma iddiası var mıydı, tartışılır. Ama destek verenlerin epeyce bir kesiminde o yönde bir beklenti olduğu biliniyor.

Sonuç, Ete’nin dediği gibi oldu. Resmi ideoloji “Yeşil Kemalizm” formatında AKP ve tek adam rejimi eliyle yeniden tahkim edildi.

Perinçek’e “Erdoğan vatansever kuvvetler tarafından ele geçirildi. Cumhuriyet yargısı altın çağını yaşıyor. Hayatımın en mutlu dönemindeyim” dedirten bu tabloda yine Perinçek’e ait “Atatürk’ün mevzisi Ayasofya değil, 15 Temmuz” sözü konuyu tamamlıyor.

15-20 Temmuz’un siyaset tarihimizde neye tekabül ettiği böylece daha da netleşiyor.

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