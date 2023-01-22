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22 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Keyfî yasaklarla kitap kampanyası olur mu?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Ocak 2023, Pazar
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevi kütüphaneleri için yine bir kitap bağış kampanyası başlattı.

Bakanlık evvelce de, bazıları bizzat Bakan tarafından açılışı yapılan benzer kampanyalar düzenlemişti. 

Elbette ki takdire şayan ve desteklenmesi gereken çok önemli kampanyalar bunlar.

Ama yaşadığımız süreçte şöyle tuhaf  çelişkilerle karşılaştık: Bir taraftan böyle kampanyalar yapılırken, diğer taraftan bazı cezaevlerinde birilerinin kendi kafalarına göre “kara liste”ye aldığı kitap, gazete ve diğer yayınlar keyfî şekilde engellendi. Bunların başında gazetemiz ve yayınlarımız geliyordu.

Hatta Yeni Asya damgalı Kur’an’a, Cevşen’e ve Risale-i Nur Külliyatına bile hukuksuz engeller çıkarıldı ve keyfî yasaklar konuldu.

Bunlarla ilgili olarak Avukatımız Mustafa Özbek’in CİMER’den Adalet Bakanlığına yönelttiği soruya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevapta “Yeni Asya ve yayınları için verilmiş bir yasaklama kararı yok” denilmiş olmasına rağmen!

Ve bize ulaşan kimi özel bilgilere göre, bu resmî cevabı veren Adalet Bakanlığının içinden bazı cezaevi yönetimlerine açılan telefonlarla “korsan” yasak talimatları verildi...

2017 Nisan’ından itibaren tutukluların yoğun şekilde talep ettiği Yeni Asya’nın yine keyfî ve hukuksuz şekilde engellenmesi ise AYM tarafından “ifade özgürlüğünün ihlali ve hukuka aykırı” olarak görülüp sembolik de olsa tazminat kararlarına konu edildi.

AYM bu kararında, Adalet Bakanlığından gazetemizle ilgili olarak kendisine iletilen görüşteki iddia ve iftiraları da reddetti.

İşte Bakanlığın bu gibi çelişkili garabetleri, geçmişte ve günümüzde açtığı kitap kampanyalarındaki samimiyeti de sorgulatıyor.

Onun için, gelinen noktada diyoruz ki:

Cezaevlerine yönelik söz konusu kampanyaları gerek müessese olarak doğrudan, gerekse İzmir’deki Medrese-i Yusufiye ekibiyle birlikte yıllardır kendi inisiyatifi ve hayırsever sponsorların desteğiyle devam ettirmekte olan bir yayın kuruluşu olarak, Bakanlığı ve diğer ilgili makamları bu süreçteki çelişkili, hukuksuz, çağdışı ve ilkel yasak ve engellemelere artık son vermeye davet ediyoruz.

Yayınlarımız isteyen herkese ulaşsın.

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    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
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