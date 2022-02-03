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3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

KHK mağduriyetleri için kanun tasarısı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Şubat 2022, Perşembe
Önce, 2021 Ağustos’unda güncellenerek Saraya sunulduğu belirtilen rapor. Ve o raporda, “F...” ile mücadele sürecinde tesbit edildiği kayda geçen yanlış ve aksaklıklar...

Sonra, 2018’de AİHM Başkanının Ankara’dan gelen Adalet Bakanlığı heyetine “800 civarında hâkim ve savcıyı delilsiz tutukladığınızı gördük. Türkiye’yi ciddî tazminatlar bekliyor” ikazının, haftasonu istifa eden eski Bakan tarafından kendisine aktarılması üzerine Erdoğan’ın “Adamlar haklı. Delil yoksa neden tutukladınız?” şeklindeki mukabelesi.

Maliye Bakanlığı’nın, tazminata konu kararları veren hâkimleri HSK’ya şikâyet etmesi.

Peşinden, yeni TCK’da çok emeği olan Ceza Hukuku Profesörü İzzet Özgenç’in “KHK’lılar için kanun tasarısı hazırladık ve ilgili adreslere verdik, değerlendiriliyor” açıklaması.

Özgenç’in TV5’te Mustafa Yılmaz’a söyledikleri son derece manidar ve dikkat çekici.

Bazılarını buradan da aktaralım:

“(Gece ev baskınları ve gözaltılar için) Bunlar geçmişte de hep şikâyet edilen sorunlardı. 28 Şubat sürecinde bunların hepsine bir şekilde maruz kalmış insanlarız. O zaman Tayyip Bey de bu sıkıntıları yaşıyordu. Şimdi neden aynı şeyleri yaşatıyoruz ki insanlara? Sorun burada. Kontrol bizim elimizde değil. Kontrol şu anda, açık söyleyeyim, bizim bilmediğimiz bir kişinin, kişilerin elinde.”

“Somut suçları bir kenara ittik, bir cemaat yapılanmasını terör örgütü olarak tanımladık. Ondan sonra bu cemaatle şu veya bu şekilde ilişki içinde olan, bunların evlerinde kalan, kurban bağışında bulunan, gazetesine abone olan insanların hepsini terörle suçladık ve terörist muamelesine maruz bıraktık. 

“Böyle bir uygulama doğru değil.”

“Bunun önüne geçecek bir çare bulmamız lâzım. Bu çare de şu: Şu anda bunların bir kısmı, kesinleşmiş hüküm olarak karşımıza çıktı. O nedenle kesinlikle bir kanunî düzenlemeye ihtiyaç var. Bu düzenlemeyle, somut bir suça bulaşmamış olan insanların mağduriyetinin bir şekilde telâfi edilmesi lâzım.”

Bunlar, 15-20 Temmuz sonrası başlatılan ve hâlâ devam eden uygulamalarla ilgili olarak, derinlerde köklü ve esaslı değişikliklere gitme hazırlıklarının habercisi olabilir mi?

Biri diğerini takip eden ve birbiriyle çok irtibatlı bu gelişmeler tesadüf olmasa gerek.

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