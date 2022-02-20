Kırıksız çizgi

Büyük İstanbul Gazetesi’nde Adnan Deniz’e verdiğimiz mülâkata Yeni Asya bahisleriyle devam ediyoruz.

Şahıs, gazete veya cemaat olarak övüneceğiniz veya özeleştiride bulunacağınız şeyler var mıdır? Paylaşmak ister misiniz?

- Şahs-ı manevî açısından iftihar ettiğimiz şey; çizgimizin kırıksız olmasıdır. İlk günlerde savunduklarımızın bugün aynı şekilde savunucusuyuz. Zaman zaman beşerî hatalar olsa da bu hatalar o çizgimizin kırıksızlığına gölge düşürmez.

Kurumun çatısı altında birçok insan yetişti. Bu isimlerin çoğunun bugün bizimle irtibatı kalmasa da ve hatta şu anki duruşumuza eleştirel bir tavır takınsa da bu durum Yeni Asya ekolünün etkisinden birşey eksiltmez.

Peki, bu durum bizim kusurumuzdan mı kaynaklanıyor, yoksa bizi aşan, hâkim olamadığımız yahut kontrol edemediğimiz birtakım şeylerden mi kaynaklanıyor?

Bunun iyice sorgulanması gerekiyor.

Tabiî, biz bir cemaat gazetesi olduğumuz için cemaatleri içerden ve dışardan etkileyen birtakım olumsuz haller ister istemez bize de yansıyabiliyor. Ve onların yansımaları olarak yetiştirdiğimiz kadrolarda kayıplar yaşayabiliyoruz.

Unutmadan söylemeliyim ki; istişare sisteminin sağlıklı işletildiği dönemlerde bu zayiatlar hafiflemiş, ama sağlıklı işletilemediği veya istişare kararlarının benimsenmediği dönemlerde artmıştır.

Özetle; Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yarım asır önce yayın hayatına atılan Yeni Asya, çıktığı ilk günden itibaren demokrasiyi, hukuku, adaleti, hak ve özgürlükleri esas alan, darbe ve müdahalelere karşı fikrî mücadelesini sürdüren, dinin siyaset ve ticaret başta olmak üzere hiçbir dünyevî hedefe alet edilmemesini esas alan bir çizgiyi takip etmiştir. Devleti ele geçirmek, yönetmek, kamu kurumlarında kadrolaşmak gibi gündemleri hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü biz Risale-i Nur’un temel prensiplerini yayın çizgimiz olarak görmüş bir yayın kuruluşuyuz.

Ayrıca Yeni Asya bugüne kadar hiçbir çatışma ve gerilimin tarafı olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Son yıllarda meydana gelen olaylarda da bu tutumunu sürdürmektedir. Hakkın hatırını âlî tutarak, doğrunun, hakkın ve adaletin yanında yer almaya devam edecektir.