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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

KÖİ’ye çekidüzen, işsizlikle mücadele, tersine beyin göçü

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Nisan 2023, Çarşamba
Millet İttifakının “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ndeki taahhütlerden:

* Mevcut Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin tümünü teknik, idarî, hukukî ve yasama denetimine tâbi tutacağız.

* Bu projelerin fizibilite, ihale, ihale sonrası değişiklikler, uygulama, raporlama ve denetim aşamalarının tümünde yapılmış olan hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları tespit edeceğiz.

* Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen projeler için ulusal ve uluslararası tüm hukukî yolları kullanacak, gerekirse tahkim süreçlerini işletecek, varsa kamuyu zarara uğratan yüklenici şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatacak ve oluşan zararların ilgililerinden tahsilini sağlayacağız.

* Ticarî sır gerekçesinin Meclisin ve Sayıştay’ın KÖİ projelerine ilişkin bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellememesini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

* Ekonomide güven ve istikrar ortamını tesis ederek, yatırım ortamını iyileştirerek sürdürülebilir büyümeyi ve insan onuruna yaraşır gelir sağlayan istihdam artışını destekleyeceğiz.

* Çok yönlü ve kapsayıcı işgücü ve meslekî eğitim politikaları uygulayarak işsizlikle ilgili yapısal sorunları çözüme kavuşturacağız.

* Orta ve yükseköğretimden mezun olan herkesin İŞKUR’a kaydını yapıp, işe yerleşmelerini takip edecek, eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendireceğiz. İŞKUR aracılığı ile öğrencilere part-time çalışma imkânı sunacak, güvenli iş imkânları için altyapı çalışmalarını başlatacağız.

* Çok boyutlu bir Beyin Göçüyle Mücadele Eylem Planı hazırlayacak ve uygulayacağız.

* Lise düzeyine kadar inen beyin göçünü engellemek için, eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacak, özgür düşünce ve çalışma ortamını oluşturacağız.

* Hiçbir yurttaşımızın ayrımcılığa ve dışlanmaya uğramayacağı, sadece liyakati önceleyen kapsamlı bir kamu istihdam reformunu hayata geçireceğiz. Kurum yönetimlerinde liyakatli görevlendirmeler yapacağız. Yıldırmaya varan baskı ortamına son verecek, kurumlarımızda iş barışını ve adaletini sağlayacağız.

* Liyakat merkezli teşvik ve terfi politikalarıyla üniversitelerimizi yeniden hak ettikleri uluslararası kurumsal itibara kavuşturacağız.

• Uluslararası işbirlikleriyle ülkemizdeki teknik ve mevzuat altyapısını uzaktan çalışmaya uygun hale getireceğiz.

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