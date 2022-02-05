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5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Kontrol kimde?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Şubat 2022, Cumartesi
Gece baskını ve gözaltılarını eleştiren Prof. Dr. İzzet Özgenç’in “28 Şubat sürecinde bunların hepsine bir şekilde maruz kalmış insanlarız.

O zaman Tayyip Bey de bu sıkıntıları yaşıyordu. Şimdi neden aynı şeyleri yaşatıyoruz ki insanlara? Sorun burada. Kontrol bizim elimizde değil. Kontrol şu anda, açık söyleyeyim, bizim bilmediğimiz bir kişinin, kişilerin elinde” sözleri, bize merhum Demirel’in 7.2.2014’teki şu ifadelerini hatırlattı.

“Tasfiye işine gidildiğinde adalet yok demektir. Tasfiyeler, görevden almalar... Devlette kural var. Rule of law; hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, kanun devleti diye birşey var. Kurallar belli. Bunlar ortadan kalktığı zaman fetret  olur. Meşruiyetin dışına çıkılmaması lâzım. Meşruiyet dışına çıkıldığı zaman fetret olur. 

“Kim tasfiye ediyor, belli değil. Kim? Meçhul olan o kim? Görünüşte hükümet yapıyor, ama gerçekte bütün bunları yapan kim? Keyfî idarelerde böyle olur. Askeriyle siviliyle keyfîliğin içine girmesi yanlış. Gelişmelerin merkezi belli değil. Gelişmeleri aktive eden güçler belli değil. Bu gibi ahvalde sessiz sedâsız oturmak da mümkün değil. Ama sükûneti, adaleti ve sağduyuyu mutlaka muhafaza etmek lâzım.”

Demirel vefatından önce yaptığımız son ziyaretlerden birindeki sohbetimizde bu sözleri, 17-25 Aralık olayını takiben başlayan tasfiye, gözaltı ve tutuklamalar için söylemişti.

Bunlar 15-20 Temmuz sürecinde, hiç görülmemiş boyutlara ulaştı ve hâlâ devam ediyor.

Ve Prof. İzzet Özgenç gibi, yöneticilerle diyalog ve temas halinde olan bir isim, bu yapılanlar için “Kontrol bizde değil, bilmediğimiz bir kişinin veya kişilerin elinde” diye yakınıyor...

Burada Perinçek’in sözlerini hatırlıyoruz:

“2014’ten bu yana Tayyip Erdoğan Türkiye’yi yönetmiyor. Türkiye Erdoğan’ı yönetiyor.”

Türkiye derken neyi kast ettiği sorulunca da, “Ordu, polis, sanayici, işçi, çiftçi, Vatan Partisi, esnaf…” cevabını veriyor. Gelinen noktada işçi, çiftçi, esnaf ve hattâ sanayicinin hali ortada. Ülkeyi yönetmenin çok uzağında ve perişan.

Ama diğerlerinde durum çok farklı...

Bilhassa ordu ve polis içindeki bazı unsurlar.

Ve onların yargı içindeki uzantıları...

Bu noktada yine Perinçek’e ait olan “Erdoğan vatansever kuvvetler tarafından ele geçirildi” sözü de ortaya çıkan tabloyu tamamlıyor.

Ve olup bitenleri bir miktar açıklıyor.

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