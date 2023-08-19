Konya STK’larına çağrı

Konya STK’ları, 2000’li yılların başlarında önemli ve örnek bir organizasyona imza atmışlardı. Ufuk Turu adıyla düzenlenen ve her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen bu toplantılarda bir ana konu başlığı belirleniyor, davet edilen uzman isimler o konuda sunum yapıyor ve ardından, dile getirilen görüşler katılımcıların müzakeresine açılıyordu.

Gündemdeki farklı konularla ilgili de oturumlar düzenleniyor; son derece verimli ve istifadeli fikir alışverişlerinde bulunuluyordu.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren diğer STK’ların da aktif desteği ve katılımıyla düzenlenen Ufuk Turu buluşmaları 10 yılı aşkın bir süreyle her sene gelenek halinde devam etti.

Katılımcıların çoğunun ailecek iştirak etmesi, toplantılara ayrı bir renk, canlılık ve hareket getirerek hanımların ve çocukların da tanışıp kaynaşmasına vesile oldu. Böylece hem çok istifadeli fikir teatileri yapıldı, hem de bu anlamda samimi ve sıcak dostluklar kuruldu.

Ufuk Turu buluşmalarından bazılarına biz de ailecek davet edildik ve katıldık. Sunumlar yaptık, konuları beraberce müzakere ettik.

AYM emekli üyesi Prof. Dr. Sacid Adalı ile tanışmamız da bu toplantılardan birinde oldu.

Ama galiba bu buluşmalar her ne sebeptense 2013 sonrasında devam etmedi, edemedi.

Bunları hatırlayıp tekrar gündeme getirmemizin sebebi, Türkiye’nin geldiği noktada böyle buluşmalara çok daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünmemiz. Araya giren 10 yıl zarfında yaşananlar, 15-20 Temmuz süreci, bu süreçte yapılanlarla cemaat kavramının ve cemaatler arası ilişkilerin çok büyük zarar görmesi, manevi hayatımızın ve müminler arasındaki kardeşlik hukukunun bu sebeple çok ciddi bir tahribata maruz kalması, bilhassa gençlerin endişe verici bir boşluğa sürüklenmesi... Bu başlıkların her biri ayrı ayrı masaya yatırılıp mercek altına alınmalı ve enine boyuna müzakere edilmeli.

Olup bitenler ortak akılla derinlemesine analiz edilip tesbit ve teşhisler yapılmalı ve ardından bunların ışığında sorunlara çözüm yolları aranmalı, bulunmalı, hep beraber manevi bir onarım seferberliği başlatılmalı.

Konya STK’larına çağrımız, Ufuk Turu buluşmalarını böyle bir perspektifle ihya ederek yeniden başlatmak için öncülük yapmaları. Buna büyük ihtiyaç var. Ve bu yönde atılacak bir adımın, umumun ilgi ve teveccühüyle çok hayırlı neticeler getireceğine inanıyoruz.

