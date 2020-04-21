Korona, demokrasi ve hak ihlalleri

Korona salgını ve gündeme getirdiği tedbirler kapsamındaki kısıtlamalar demokratik ülkelerde şöyle bir endişeye sebep oldu:

Tedbirler hak ihlallerine yol açıyor.

Birçok ülkede peş peşe ilan edilen olağanüstü haller, sokağa çıkma yasakları, toplantı iptalleri, seyahat kısıtlamaları... en temel hak ve hürriyetleri kullanılamaz hale getiriyor.

Salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler elbette ki zorunlu. Ama bunların ölçü ve dengesini tutturmak da çok önemli.

Ve görünen o ki, bu konuda da İskandinav demokrasileri yine örnek uygulamalarıyla öne çıkıyor. Gereken tedbirleri aldılar, ama kısıtlamaları olabildiğince kısıtlı tutarak...

Ama bunu da çok ciddî bir şekilde yaparak hem salgını kontrol altına alıp korona kaynaklı ölümleri asgarî seviyede tutabildiler; hem de normalleşmeye çabuk geçebildiler.

Bunu nasıl başardıklarının dikkatli ve detaylı bir şekilde incelenerek bütün dünya ülkeleri tarafından örnek alınması gerekiyor.

Daha ötesinde İskandinav modelinin hem yapı ve sistem, hem de oralarda yaşamakta olan toplumların özellikleri açısından enine boyuna çalışılıp tahlil edilmesine ihtiyaç var.

Üstadın da İsveç, Norveç, Finlandiya’ya her fırsatta dikkatleri çekmesi manidar değil mi?

Diğer Batı ülkelerinde de sistem olarak yerleşmiş demokrasiler var, ama toplumlarındaki farklı arızalar sebebiyle sandıklardan sıkıntılı sonuçlar çıkabiliyor ve bu durum politika ve uygulamalara olumsuz aksediyor.

Trump ABD’si bunun en tipik örneği.

Avrupa’da İngiltere, İtalya ve İspanya da.

Sonuçta gelişmeleri endişeyle takip eden insan hakları kuruluşları ısrarla uyarıyorlar:

“Korona hak ihlallerine bahane olmasın.”

Aynı kaygıyı paylaşan AB yetkilileri de var ve gayet açık bir şekilde dile getiriyorlar.

Onun için AB ülkeleri başta olmak üzere oturmuş Batı demokrasileri, bizdeki iktidarı kıskaca almış ulusalcıların iddialarının aksine, demokrasiye hasar vermeden kontrolü sağlayıp normalleşme sürecine en kısa zamanda girme gayretine yoğunlaşıyorlar.

Türkiye’de ise etkileri hâlâ süren tek adam rejiminin demokrasiyi iyice daralttığı bir ortamda, salgınla mücadele devam ediyorken bile adaletsiz infaz yasası ve seçilmişlere kayyım darbesi gibi garabetlere imza atılıyor.