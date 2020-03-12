Koronavirüsün düşündürdükleri

Dünyada hızla yayılıp bizde de nükseden koronavirüs paniğinin bize düşündürdüklerini anekdotlar halinde paylaşırsak:

* Olay medeniyet ve teknolojinin zirvesinde kibirlenerek ayakları yerden kesilen insanoğlunun aczini ve çaresizliğini çok çarpıcı ve ibretli bir şekilde gözler önüne seriyor.

* Bir virüse yenik düşen insan, neyine güvenerek Rabbine meydan okuyabiliyor?

* Virüs kaynaklı ölümler, dünyanın fâniliğini, dünyevî hırs ve kavgaların abesiyetini küresel boyutta herkesin kafasına vuruyor.

* Tıp ve sağlık bilimlerinin bu kadar geliştiği bir çağda böyle bir salgının yayılması, bir başka kıyamet alâmeti değilse ne?

* Virüse karşı en etkili korunmanın bağışıklığı güçlendirmek, onun da yolunun hijyen kurallarına hassasiyetle uymak ve sağlıklı beslenmek olduğunun ifade edilmesi, İslamın da gereği olan temizliğin ve fıtrî beslenmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

* Salgının İslam dünyasında en çok etkilediği ülkelerin başında İran ve Suudi Arabistan’ın gelmesi, bu iki ülkenin yönetimlerine ve onlar üzerinden bütün Müslümanlara “Aranızdaki anlamsız niza, çekişme ve fitneleri bir an önce sona erdirin” mesajı veriyor.

* Önceki yıllarda da dönem dönem Çin gribi, domuz gribi, SARS... gibi isimler verilen salgın hastalıklar görülmüş ve bir süre gündem olduktan sonra unutulmuşken bu defa çok daha farklı bir telaş ve korku psikolojisinin yayılması nasıl izah edilebilir?

* Başka hastalıklardan ölenlerin sayısı çok daha fazla iken, koronavirüsün böylesine bir panik havasına konu edilmesi, “Acaba bunu da kendi plan ve hesapları için kullanmak isteyen birileri mi var?” diye sorduruyor.

* Olay, bir biyolojik savaş saldırısı olarak planlanıp gerçekleştirilmiş olabilir mi?

* Dünya düzenindeki çarpıklık, zulüm ve haksızlıklar bu kader sillesiyle cezalandırılırken, bütün insanlığın bu afetten çıkarması gereken son derece önemli dersler var.

* Virüs paniğinin Kâbe’deki tavafları, umre ziyaretlerini, bazı ülkelerde Cuma namazlarını ve camilerdeki Kur’an derslerini tatil ettirecek boyutlara taşınması, bütün bu olup bitenlerde küresel ifsad şebekelerinin parmağı olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Allah şer kuvvetlerine fırsat vermesin ve insanlığı böylesi afetlerden korusun...

* Konuyla ilgili scope yayınımız: https://www.youtube.com/watch?v=C1pGMhEEtyE