"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Koronavirüsün düşündürdükleri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Mart 2020, Perşembe
Dünyada hızla yayılıp bizde de nükseden koronavirüs paniğinin bize düşündürdüklerini anekdotlar halinde paylaşırsak:

* Olay medeniyet ve teknolojinin zirvesinde kibirlenerek ayakları yerden kesilen insanoğlunun aczini ve çaresizliğini çok çarpıcı ve ibretli bir şekilde gözler önüne seriyor.

* Bir virüse yenik düşen insan, neyine güvenerek Rabbine meydan okuyabiliyor?

* Virüs kaynaklı ölümler, dünyanın fâniliğini, dünyevî hırs ve kavgaların abesiyetini küresel boyutta herkesin kafasına vuruyor.

* Tıp ve sağlık bilimlerinin bu kadar geliştiği bir çağda böyle bir salgının yayılması, bir başka kıyamet alâmeti değilse ne?

* Virüse karşı en etkili korunmanın bağışıklığı güçlendirmek, onun da yolunun hijyen kurallarına hassasiyetle uymak ve sağlıklı beslenmek olduğunun ifade edilmesi, İslamın da gereği olan temizliğin ve fıtrî beslenmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

* Salgının İslam dünyasında en çok etkilediği ülkelerin başında İran ve Suudi Arabistan’ın gelmesi, bu iki ülkenin yönetimlerine ve onlar üzerinden bütün Müslümanlara “Aranızdaki anlamsız niza, çekişme ve fitneleri bir an önce sona erdirin” mesajı veriyor.

* Önceki yıllarda da dönem dönem Çin gribi, domuz gribi, SARS... gibi isimler verilen salgın hastalıklar görülmüş ve bir süre gündem olduktan sonra unutulmuşken bu defa çok daha farklı bir telaş ve korku psikolojisinin yayılması nasıl izah edilebilir?

* Başka hastalıklardan ölenlerin sayısı çok daha fazla iken, koronavirüsün böylesine bir panik havasına konu edilmesi, “Acaba bunu da kendi plan ve hesapları için kullanmak isteyen birileri mi var?” diye sorduruyor.

* Olay, bir biyolojik savaş saldırısı olarak planlanıp gerçekleştirilmiş olabilir mi?

* Dünya düzenindeki çarpıklık, zulüm ve haksızlıklar bu kader sillesiyle cezalandırılırken, bütün insanlığın bu afetten çıkarması gereken son derece önemli dersler var.

* Virüs paniğinin Kâbe’deki tavafları, umre ziyaretlerini, bazı ülkelerde Cuma namazlarını ve camilerdeki Kur’an derslerini tatil ettirecek boyutlara taşınması, bütün bu olup bitenlerde küresel ifsad şebekelerinin parmağı olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Allah şer kuvvetlerine fırsat vermesin ve insanlığı böylesi afetlerden korusun...

* Konuyla ilgili scope yayınımız: https://www.youtube.com/watch?v=C1pGMhEEtyE

Okunma Sayısı: 572
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya'da tüm ticari faaliyetler durdurulacak

    O teklifi geri çekin

    Paranoyaya çevirmeden tedbir alalım

    Kayıp mültecilerin dramı

    Ahmet’in bünyesi tedaviyi kaldırmıyor

    Tüketimle büyüme işsizliğe çare olamaz

    Küresel ticaret karantinada

    Hapiste hafız oldu

    Anadolu’da devam eden gelenek: ‘Tabutluk kilim’

    Trabzonspor averajla lider

    Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    İtalya’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi

    DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti

    Hollanda Büyükelçiliği'nden koronavirüse karşı 'kelle paça' önlemi

    Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ön raporu ortaya çıktı

    2016'dan bu yana Suriye'de 500'den fazla sağlık merkezi bombalandı

    Lufthansa, 23 bin uçuşunu iptal edecek

    Ali Babacan partisinin programını açıkladı

    3 Bakandan ortak 'koronavirüs' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Koronavirüsün düşündürdükleri
    Ahmet BATTAL

    Yüreği yiyen ve yüreği atan yargı
    Mikail YAPRAK

    Müslüman papazın vasiyetnamesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Krizlerin sebebi, “ya bendensin, ya hainsin!” zihniyetidir
    Genel

    Hapiste hafız oldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiyi hep 12’den vurdular
    Süleyman KÖSMENE

    Bir koltuğa iki karpuz sığar mı?
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Ahirete hazırlık ve üç aylar
    Cenk ÇALIK

    İstiğna düsturu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.