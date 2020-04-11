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11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Koronayla terbiye edilmek

Kâzım GÜLEÇYÜZ
11 Nisan 2020, Cumartesi
Bir anda dünya gündeminin ilk sırasına yerleşip diğer bütün konuları, sorunları, hattâ savaş ve çatışmaları “unutturup” geri planlara iten koronavirüs afetinin verdiği mesajlar üzerine çok şey söylendi, yazılıp çizildi.

Daha da söylenecek, yazılıp çizilecek.

Herkesin söylediği şey şu: Koronadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz, olmayacak.

İnsanlık tarihinin en manidar, hikmetli ve ibretli hadiselerinden birini yaşamaktayız.

Bu musibetin verdiği en çarpıcı mesajlardan biri, kendilerinde baş edilmez bir güç, iktidar ve herşeyi satın alabilecek bir servet vehmedenlerin gözle görülmeyen bir virüs karşısında içine düştükleri acz ve çaresizlik.

Onca imkân, teknoloji ve bilimsel gelişme, bir çırpıda adeta neredeyse sıfırlanıverdi...

“Büyük dağları ben yarattım” böbürlenmelerinin, hırs ve ihtirasların, hâkimiyet kavgalarının, nüfuz ve menfaat çekişmelerinin, acımasız rekabet yarışlarının, kin, rövanş ve intikam hesaplarının abesiyet ve anlamsızlığı çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildi.

Fertten başlayıp aile, grup, topluluk, millet ve insanlık boyutuna kadar varan hayat halkalarında ölüm gerçeğinin mutlak kaçınılmazlığı, son derece kuvvetli ve etkili bir şekilde kendisini istisnasız herkese hissettirdi.

Dünya hayatının fâniliği ve münhasıran dünyaya endeksli gündemlerin geçiciliği, bu gerçeğe göz kapamayı artık tamamen imkânsızlaştıran bir netlikle belirginleşti.

Bu tesbitlerden çıkarılması gereken derslerin başında, kavga ve çekişmelere bir an önce son verilip helâlleşilmesi ve barış ekseninde yeni bir beyaz sayfa açılması geliyor.

Hem ülkelerin kendi içlerindeki, hem de ülkeler arasındaki çatışmalar bitirilip, bunları çıkaran, tahrik eden ve besleyen insafsız çıkar hesapları terk ve bu hesapları yapanlar bertaraf edilmeli; insanî değerler ortak paydasında küresel işbirlikleri tesis edilmeli.

Hukuksuz ve keyfî uygulamalara, zulümlere son verilmeli; bunların yol açtığı geniş çaplı mağduriyetleri telâfi gayretlerine yoğunlaşılmalı; adaleti ve hukuku hâkim kılarak her insanın yaratılıştan bahşedilen hak ve hürriyetleri kemaliyle yaşayabileceği bir düzenin inşası öncelikli gündem olmalı.

Korona, zulüm, sömürü, istismar ve çıkar üzerine bina edilen bir sistemi çökertti.

Ve âdil bir sistemin önünü açtı...

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