Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş korona salgınının birey ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirirken, “Sizce bu kriz iyi yönetiliyor mu?” sorusunu şöyle cevaplamış:

“Bir krizin iyi yönetilmesi, bilime, kamu otoritesine ve medyaya güvenmeye bağlıdır. Bunlara güveniliyorsa o krizler az zararla atlatılır. Dünyanın her yerindeki yönetimler bu üç kuruma güveni sarsıyorlar. Bu üç kuruma güven ne kadar sarsılırsa, krizler aynı oranda zor yönetilir. Türkiye’de sözünü ettiğim bu üç kuruma güven açısından puan verip, çıkan sonucu kendinize göre değerlendirin.” (Mert İnan, Milliyet, 27.4.20)

Baltaş işin kuralına dikkat çekerek, dünyadaki bütün yönetimlerin güven sarsıcı politikalar izlediklerini söylerken, Türkiye’deki durumun takdirini kamuoyuna havale ediyor.

Bu noktada bizim gözlemimiz şöyle:

Salgın sürecinde Sağlık Bakanlığınca bir Bilim Kurulu oluşturulması ve gelişmelerin bu kurul tarafından anlık takibi olumlu. Kurul üyeleri tarafından yapılan açıklamalardaki koordinasyon eksikliği ise bir problem.

Kamu otoritesine gelince: KHKzede korona uzmanı örneğinde görüldüğü gibi Sağlık Bakanını da geri adım atmak zorunda bırakan hukuk dışı zorlamaların bu ortamda bile devam ediyor olması güveni iyice sıfırlıyor.

Kayyım atamaları, belediye yardımlarının tekelci bir zihniyetle engellenmesi, infaz indiriminin baştaki sözlere ve partiler arası temaslarda verilen pozitif işaretlere rağmen ayrımcı bir muhteva ile Meclise getirilip ısrarlı ve yoğun çağrılara kulak tıkanarak o şekilde geçirilmesi de diğer örnekler arasında.

İlk sokağa çıkma yasağının ilan edilişindeki inanılmaz hatalarla o zamana kadarki bütün emekleri boşa çıkarma riskine ve sürecin uzamasına yol açılması; maske dağıtımının hâlâ bir sisteme bağlanamayışı ve yasak günlerinde gazete dağıtımı sorununa çözüm bulunamaması yine güven sarsıcı hallerden.

Olayın ekonomik bedeli ap ayrı bir konu.

Bu tabloda özellikle iktidar medyasının, aksaklık ve yanlışları örtüp propaganda ve parlatma ekseninde devam eden yayınları için ayrıca birşey söylemeye hacet var mı?

Allah’tan halkın sabır ve sağduyusu birçok şeyi telâfi ediyor da, süreç olumlu gelişiyor.

Sonu da iyi olur inşaallah.