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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Nisan 2019, Perşembe
Bediüzzaman İşaratü’l-İ’caz isimli tefsirinde Kur’ân’ın dört temel esasını “tevhid, nübüvvet, haşir, adalet - ibadet” olarak sıralıyor.

Allah’ın insanlığa gönderdiği son kitabın özeti bu.

Kur’ân’daki 6666 âyetin muhteva ve mesajı bu dört esası ihtiva eder tarzda tanzim edilmiş. Her bir cümlesi, kelimesi, hattâ harfleri dahi bu manalara işaret ediyor. Dört temel esas, önem ve öncelik sıralamasına göre âyetlerin tümüne sinmiş. 

Meselâ Kur’ân baştan sona bir tevhid hazinesi. İlk âyet olan ve 114 defa tekrarlanan Besmele’den başlanarak, bütün âyetlerde Allah’ın birliği mesajı veriliyor. Hattâ 25. Söz’de dikkat çekildiği gibi, teferruat ve cüz’iyata dair hadiselerin anlatıldığı âyetler dahi Esma-i Hüsna ile sona erdirilerek tevhid gerçeğine bağlanıyor.

Keza birçok âyette Hz. Peygambere (asm) hitap üslûbu ve önceki Peygamberlerin kıssalarının anlatılması ile, nübüvvet hakikati yoğun bir şekilde gündeme taşınıyor.

Aynı şekilde, yine Üstadın ifadesiyle “Kur’ân’ın üçte biri haşre dair.” Mukaddes kitabımızda haşir ve ahiret akidesi, böyle yüksek bir oran ve ağırlıkla işleniyor.

Dördüncü esas olan adalet ve ibadet de bütün âyetlerde vurgulanan manalar.

Ve Üstadın “Şeriatın yüzde 99’u ibadet, ahlâk, fazilet ve ahirete dairdir” tesbiti böyle bir zemine ve arkaplana dayanıyor.

Temel dinî bilgilerin anlatıldığı ilmihal kitaplarında yer alan iman, ibadet, ahlâk, muamelât  ve ukubat sıralaması da.

Nobel ödüllü ilk Müslüman, Pakistanlı fizikçi Prof. Dr. Abdüsselam’ın “Kur’ân’da 250 âyetin hukukî konularda olmasına karşılık 750 âyet mü’minleri tabiatı araştırmaya, düşünmeye, aklı kullanmaya ve ilmî araştırmalara dâvet ediyor” tesbiti aynı mananın bir diğer ifadesi.

Üstad, Kur’ân’ın önemli bir özelliğini de, herşeye kıymet ve ehemmiyeti ölçüsünde yer vermesi olarak ifade ediyor. Ve ahkâm âyetlerine dair tartışmayı, bu manalar çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Kur’ân’ın tamamında “müessis” vasfıyla adalet başta olmak üzere temel esaslar vaz edilirken, hayata dair uygulamadaki detaylara yönelik hükümlerin yer aldığı ahkâm âyetlerinin önemli bir kısmında da “muaddil,” yani tadil edici fonksiyonun öne çıkarıldığını görmekteyiz.

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