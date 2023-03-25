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25 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kur’an ve Siyer dersleri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Mart 2023, Cumartesi
12 Eylül darbecileri, dindarların desteğini almak için din derslerini anayasa hükmü ile zorunlu hale getirmişlerdi.

O zaman kendi hedefleri açısından hayli işe yarayıp bazı Nurcular dahil birçok dindarın darbe anayasasına “evet” demesini sağlayan bu taktik, uygulamada çok sıkıntı getirdi.

Öncelikle dersin muhtevası problemliydi. 12 Eylülcülerin “Herkesin kafasına çakacağız” dedikleri Atatürkçülüğün propagandası için bu ders de yoğun bir şekilde kullanıldı.

Öğrencilere dinimizi, olması gereken tarzda öğretme, sevdirme ve benimsetme noktasında da başarılı olunduğu söylenemez.

Diğer bir açıdan, dersin zorunlu kılınması, din ve vicdan hürriyetine aykırı olduğu gerekçesine dayanan AİHM ve AYM kararlarına konu oldu; o açıdan da sıkıntılara yol açtı.

Neticede söz konusu dersin inançlı ve ahlaklı nesiller yetişmesine de katkısı olmadı.

Gelelim, son dönemde okullarda konulan ve bazı grupların seçimde mevcut iktidarı destekleme gerekçesi olarak gösterdikleri seçmeli Kur’an-ı Kerim ve Siyer derslerine.

Önceki senelerde bu dersler ve kitaplarıyla ilgili olarak yaptığımız inceleme ve değerlendirmelerde ifade ettiğimiz gibi; 12 Eylülcülerin zorunlu din dersindeki resmî ideoloji propagandası, bu derslerde de devam ediyor.

Kur’an ve Siyer ders kitaplarının girişindeki tam sayfa M. Kemal portresi ve yine tam sayfa Gençliğe Hitabe metni bunun tezahürü.

Bu, işin bir tarafı. Diğer tarafında ise bu derslerin programa girip uygulamaya konulmasından kısa süre sonra yapılan tesbitler, bu dersler için yapılan tercihlerin çok düşük kaldığı ve daha da düştüğü yönünde idi.

Mevcut halde de durum farklı değil.

Çünkü benzer birçok konuda olduğu gibi bu hususta da yeterli ve liyakatli bir kadro yok. Çocukları ve ailelerini, kendi iradeleriyle bu dersleri tercih etmeye yöneltecek bir atmosfer de olmayınca, alınan kararlar uygulamada sonuç vermiyor ve havada kalıyor.

Daha ötesinde, genel tablo itibarıyla iktidarın Kur’an ve Siyer derslerindeki ana mesajlarla, dinin, hukukun, vicdanın ve ahlakın gerekleriyle çelişen uygulama ve icraatları, başta gençler, insanları dinden soğutuyor.

Karşı karşıya olduğumuz ve âcilen çaresini bulmamız gereken acı gerçek maalesef bu.

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