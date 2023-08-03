Kur’an yakmalara en güzel cevap

Son dönemde Kur’an yakma provokasyonlarıyla gündeme gelen Stockholm’de geçtiğimiz günlerde bunlara cevap olarak Tevrat ve İncil yakma eylemi yapacağını duyuran Suriyeli bir Müslüman, daha sonra bundan vazgeçtiğini, amacının kutsal kitapları yakmak olmayıp Kur’an yakmaya tepki vermek olduğunu ifade ile şöyle demişti:

“Düşünce özgürlüğünün de bir sınırı olduğu ve bunun dikkate alınması gerektiğini göstermek istedim. Aynı toplumda yaşıyoruz ve birbirimize karşılıklı saygı göstermemiz gerektiğini ortaya koymak istedim. Ben Tevrat yakarsam, bir başkası İncil, bir diğeri Kur’an yakarsa savaş çıkar, amacım bunun doğru olmadığını gözler önüne sermekti.”

Diğer protesto eylemlerine göre çok daha akılcı, isabetli ve orijinal bir eylemdi bu. Mesajı da yerini buldu ve hedefine ulaştı.

“Müslümanlar olarak biz Tevrat’a da, İncil’e de saygılıyız; aynı hürmetin kendi kutsal kitabımıza da gösterilmesini bekleriz” mesajı.

Çok amaçlı provokasyonlara karşı Müslümanların bu gibi cevaplar geliştirmeleri sonuç almak için de, İsveç, İskandinav, Avrupa ve dünya kamuoyuna doğru mesajlar vermeleri açısından da son derece önemli.

Daha ötesinde, bu gibi saldırı ve provokasyonların, Kur’an’daki evrensel mesajları çağın idrakine sunan bir üslup ve takdimle insanlığa ulaştırma fırsatı ve vesilesi olarak değerlendirilmesi ayrı bir önem taşıyor.

Risale-i Nur bu açıdan da özel bir örnek.

Üstadın “Leyle-i Kadir’de ihtar edilen bir mesele-i mühimme” bahsinde yaptığı tahliller, insanlığın ebedî saadet arayışını vurgulayan tesbitler, İsveç, Norveç, Finlandiya örnekleri üzerinden verdiği mesajlar bu bağlamda özellikle çalışılması gereken örnekler.

Keza İşaratü’l-İ’caz’da ehl-i kitapla ilgili ayetler tefsir edilirken ortaya konulan yapıcı yaklaşım ve üslup da. Ve bu eserin sonuna eklenen Bismarck ve Carlyle gibi Batılı filozof ve müsteşriklerin Kur’an ve Peygamberimiz (asm) hakkındaki müsbet beyanları da.

Bunların sonraki dönemlerde gelen başka isimler tarafından ifade edilen benzerleri ve güncel versiyonları da dikkatli taramalarla tesbit edilmeli ve yayın konusu yapılmalı. Ve bunlar sistematik bir şekilde dijital mecralar kullanılarak dünya kamuoyuna ulaştırılmalı.