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5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Temmuz 2021, Pazartesi
Üç aylar, Ramazan, bayram derken, bir Kurban Bayramı daha yaklaşıyor. Allah nasip ederse 20 Temmuz Salı günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramına iki hafta gibi bir zaman kaldı.

Malûm, Kurban Bayramı deyince, adı üzerinde, kurban ibadeti gündeme geliyor.

Kurban ibadetinin yerine getirilmesi noktasında, her sene olduğu gibi, bu bayramda da yurt içi ve dışı kurbanlarda Yeni Asya Vakfı ile Avust- ralya Nur Vakfı hizmetinizde.

Yurt dışı kurbanlar Avustralya Nur Vakfı’nın ehl-i hizmet ve tecrübeli ekipleri tarafından Sudan, Etiyopya, Somali gibi Afrika ülkelerinde kestiriliyor ve etleri oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Gazetemizde ve internet sitemizde çıkan duyurularda ifade edildiği gibi, yurt içi kurban fiyatları küçükbaş 1450, büyükbaş 1950, yurt dışı 795 TL.

Önceden talep eden İstanbul’daki bağışçılara 8 kg et verilecek.

Okuyucularımız durumlarına ve şartlarına göre tercihlerini yaparak duyurulardaki irtibat telefonları ve mail adresi üzerinden bildirebilir ve ödemelerini de belirtilen hesap numaralarına bankamatiklerden ayrıca havale ücreti ödemeksizin yapabilirler.

İrtibat telefonları:

+90 536 560 95 43

+90 533 665 06 77

+90 212 655 88 60 (dahilî 1213)

Yeni Asya Vakfı sitesindeki online bağış butonu da kullanılabilir.

Duyurularda yer verilen önemli bir notu buradan da tekrarlayalım:

Bağışçıların ATM, banka ve posta çek havalelerinde sırasıyla önce telefonlarını, sonra ad ve soyadlarını yazmayı unutmamaları çok önemli.

Geri dönüş yapılabilmesi için.

Bir diğer not:

Bağışların en geç 19 Temmuz Arefe gününe kadar bildirilmesi gerekiyor.

Yine duyurulardaki bir başka not:

"Vekaletle kurban organizasyonumuz 28.06.2021 tarih, E-51551452-212-1378114 sayılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tebligatına uygun olarak düzenlenmektedir."

Sonuç olarak, kurbanlarınızı, yerini bulacağından emin olarak, gönül huzuru içinde Yeni Asya Vakfı-Avustralya Nur Vakfı organizasyonuna kestirebilirsiniz.

Allah şimdiden kurbanlarınızı kabul etsin.

*

Yeni çocuk kitapları

Çocuk kitaplarımızın arttırılması ve çeşitlendirilmesi yolunda okurlarımızın ısrarla ilettiği, bizim de yerine getirmeyi arzu ettiğimiz talep istikametinde iki yeni set çıkardık.

Bunlardan biri Hayrünnisa Şen’in yazdığı 10 kitaplık Harika Değerler Eğitim Seti.

Alanında uzman bir isim olan Hayrünnisa Hanımın +6 yaş çocuklarımıza hitap eden bu değerli çalışması, yayınlarımızda çok önemli bir boşluğu dolduracak.

Diğer set İsmail Tezer’in +8yaş için kaleme aldığı üç kitaplık Arif’in Dünyası.

Demirhan Kadıoğlu’nun sevimli çizgileriyle süslenen kitaplar için yazarlarımızı tebrik ediyor; devamını diliyoruz.

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