Kutlular Ağabeyden güncel mesajlar

Vefatının birinci sene-i devriyesinde bir defa daha rahmetle yad ettiğimiz Mehmet Kutlular Ağabeyin tavizsiz istikrar çizgisindeki dirayetli duruşunu yansıtan bazı anekdotları beraberce tekrar hatırlayalım:

Kutlular Ağabey 12 Eylül’den sonra kendisine gelen ve “Beni Konsey gönderdi. Sizinle beraber çalışmak istiyoruz. Bizimle çalışırsanız bütün devlet imkânlarını emrinize tahsis eder ve size her hususta yardımcı oluruz” diyen MİT’çi albayın yaptığı “Yurt dışındaki Süleymancı ve Millî Görüşçü gruplara karşı beraber çalışalım” teklifine şu cevabı vermiş:

“Siz onlara dindar oldukları için karşısınız. Onlar ise bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Kendimizi onlara karşı, size kullandırtmayız.”

Daha sonra gönderilen bir başka “elçi”nin “Cemaatinizdeki filanlarla aranızdaki ihtilâfta, eğer bizimle çalışırsanız sizi destekleyeceğiz” teklifine verdiği cevap da şu olmuş:

“Elinizi içimizden çekin, yeter. Onlar bizim dava arkadaşlarımız; aramızdaki meseleleri biz hallederiz.” (İşte Hayatım, s. 311-2)

1990’da Yeni Asya olarak Kocatepe Camiinde okuttuğumuz ve büyük yankı yapan Bediüzzaman Mevlidi sonrası mevlid tertip heyeti olarak gözaltına alınıp 15 gün içeride tutulduklarında kendisini sorgulayan MİT ekibine verdiği cevapları da şöyle aktarıyor:

“Kendi gruplarımız noktasında birtakım sualler sordular. Ben de onlara şunları söyledim: ‘Bunlar bizim dahilî meselelerimiz; ama bunları da siz meydana getirdiniz. Hepsinde sizin parmağınız var. Eğer siz rahat bırakırsanız biz meselelerimizi kendimiz hallederiz.’

“Dinî gruplar hakkında bana sual sormayın. Çünkü size cevap vermem. Onların aleyhinde beni konuşturamazsınız. Yalnız birtakım kendi tartışmalarımız olabilir. Ama size bu hususlarda hiçbir cevap vermeyeceğim.” (s. 400)

“Yetkililerin ellerindeki yetkileri zulüm tarzında kullanmalarını tenkit ettim. Ama hiçbir zulme boyun eğmeyeceğimizi, vazgeçmeyeceğimizi, yolumuzun hak olduğunu, doğru olduğunu, yanlışlığın diğerlerinde bulunduğunu çok açık ve net bir şekilde ifade ettim.

“Bu gayretlerimiz önümüzü açtı. Cemaatte de hareketlenme, canlanma oldu. Cemaat başta gazete olmak üzere hizmetlere daha bir şevkle sahiplenmeye başladı.” (s. 413-4)

Referansı Risale-i Nur ve Üstad olan bu mesajlar günümüzde de güncel ve geçerli.

Gazetemiz musahhihi, emekli eğitimci Ernail Kantar da, bir ay önce vefat eden eşinin ardından, Hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.