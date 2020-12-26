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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Lâhikalar hep güncel

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Aralık 2020, Cumartesi
Cemaatlerin zaman zaman olduğu gibi yine gerek baskı, gözdağı ve tehditlerle; gerek saptırma, çarpıtma ve iftiralara dayalı karanlık algı operasyonlarıyla korkutulup bezdirilmeye ve yıldırılmaya; gerekse içleri karıştırılıp mensuplarının dahilî fitnelerle birbirine düşürülmeye çalışıldığı çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.

Ekonomik tazyikler de cabası.

Bu iç içe geçmiş çok yönlü hücum ve taarruzları püskürtüp boşa çıkarmak için uygulamamız gereken temel ölçü ve prensipler Üstadın lâhika mektuplarında bütün detay ve nüanslarıyla birlikte ifade edilmiş.

“Demir gibi bir sebat” ve “çelik gibi sarsılmaz, hadsiz bir metanet” bunlardan biri.

“Tesanüdün muhafazası” bir başkası.

İhlâs Risalesi’ndeki “hizmet-i Kur’aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek” düsturu ve devamında verilen “Bir fabrikanın çarkları birbirinin kusurunu görerek tenkit  edip, sa’ye (çalışmaya) şevkini kırıp atalete uğratmaz” örneği, bir diğeri.

“Haklı şûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verir” ifadesiyle vurgulanan ve “Meşveretle reylerinizi teşettütten (dağılmaktan) muhafaza ediniz” sözüyle tavsiye edilen mana da bu noktada çok özel bir önemi haiz.

Keza hiçbir kesinti, kopukluk ve boşluğa meydan vermeyecek şekilde “müfritane irtibat” içerisinde olunması çağrısı da.

Silik sözlere, ard niyetli ve maksatlı propagandalara itibar etmeyip, ortaya atılan her iddiayı son derece dikkatli ve titiz bir tahkik süzgecinden geçirme tavsiyesi de.

Korku ve evhamları tahrik amaçlı propagandaların “En az yara alanlar siperde sebat edenlerdir” gerçeğine dayanan sağlam bir duruşla boşa çıkarılabileceği ikazı da.

Üstadın hayatında ve Risale-i Nur’un telif-neşir tarihinde yaşanan sayısız örnekle tasdik ve teyid edildiği üzere bu iman-Kur’an hizmetinin inayet altında olduğu hakikatinin ilgili bahislerde ısrarla altının çizilmesi de.

Bunları ilânihaye sıralamak mümkün.

Ama aktardığımız örnekler, meramımızı ifade edebilmemiz için yeterli olsa gerek.

Evet, hayatın ve hizmetin akışı içerisinde karşı karşıya geldiğimiz ve gelebileceğimiz her türlü hal için ihtiyacımız olan ölçü ve prensipleri lâhikalarda bulabiliriz.

Lâhikaları da tekrar tekrar okuyalım ki, bunları görelim, anlayalım, tatbik edelim.

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  • Hüseyin İlhan

    26.12.2020 12:48:10

    Allah razı osun.

  • Melikşah

    26.12.2020 11:15:23

    Asrın müfterilerinin her türlü zulümlerine rağmen, zulmün bütün istasyonlarında, sahabi ahlakı, sabrı ve tesanüdü ile haklarındaki hükme rıza gösterip, imanı bir duruş sergileyen, asrın İman Kur'an hadimleri🌹mübarek akıbetlerine öyle bir kilitlendiler ki; o kilit ancak, Efendimizin ❤️mübarek eliyle🌹 açılacak, cihan bir kez daha Muhammed'i kokuya ve boyaya bürünecek, güllerin ve bülbüllerin şakırtıları ile şenlenecektir. Müjdeler olsun. Yer ve gök ehlinin methiyelerine ram olan gariplere.🇹🇷

Risale-i Nur Külliyatı

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