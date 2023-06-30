Lâhikalardaki ölçüler

Cemaatlerin bir kısmının farklı yöntemlerle teslim alındığı; biat etmeyenlerin ise baskı, gözdağı ve tehditlerle; saptırma, çarpıtma ve iftiralara dayalı karanlık algı operasyonlarıyla korkutulup yıldırılmaya ve içleri karıştırılıp mensuplarının dahilî fitnelerle birbirine düşürülmeye çalışıldığı sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.

Ekonomik tazyikler de cabası.

Bu iç içe geçmiş çok yönlü hücum ve taarruzları püskürtüp boşa çıkarmak için uygulamamız gereken temel ölçü ve prensipler Üstadın lâhika mektuplarında bütün detay ve nüanslarıyla birlikte ifade edilmiş.

Demir gibi bir sebat ve çelik gibi sarsılmaz, hadsiz bir metanet vurgusu bunlardan biri.

Tesanüdün muhafazası bir başkası.

İhlâs Risalesi’nde ifade edilen “hizmet-i Kur’aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek” düsturu ve devamında verilen “Bir fabrikanın çarkları birbirinin kusurunu görerek tenkit edip, sa’ye (çalışmaya) şevkini kırıp atalete uğratmaz” örneği, bir diğeri.

“Haklı şûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verir” ifadesiyle vurgulanan ve “Meşveretle reylerinizi teşettütten (dağılmaktan) muhafaza ediniz” sözüyle tavsiye edilen mana da bu noktada son derece özel bir önemi haiz.

Keza hiçbir kesinti, kopukluk ve boşluğa meydan vermeyecek şekilde “müfritane bir irtibat” içerisinde olunması çağrısı da.

Silik sözlere, ard niyetli ve maksatlı kara propagandalara itibar etmeyip, ortaya atılan her iddiayı son derece dikkatli ve titiz bir tahkik süzgecinden geçirme tavsiyesi de.

Korku ve evhamları tahrik amaçlı propagandaların “En az yara alanlar siperde sebat edenlerdir” gerçeğine dayanan sağlam bir duruşla boşa çıkarılabileceği ikazı da.

Üstadın hayatında ve Risale-i Nur’un telif-neşir tarihinde yaşanan sayısız örnekle tasdik ve teyid edildiği üzere bu hizmetin İlahi inayet altında olduğu hakikatinin ilgili bahislerde ısrarla altının çizilmesi de.

Bunları ilânihaye sıralamak mümkün.

Ama aktardığımız örnekler, meramımızı ifade edebilmemiz için yeterli olsa gerek.

Evet, hayatın ve hizmetin akışı içerisinde karşı karşıya geldiğimiz ve gelebileceğimiz her türlü hal için ihtiyaç duyacağımız bütün ölçü ve prensipleri lâhikalarda bulabiliriz.

