Liste tanzimleri de demokratikleşmeli

14 Mayıs seçimine katılacak partilerin milletvekili aday listelerini YSK’ya teslim etmeleriyle, seçim sürecinde önemli bir merhale daha geride bırakılmış oldu.

Her seçimde olduğu gibi liste tanzimleri hepsinde yine sancılı geçti. Bu seçimin, partilerin değil, ittifakların yarışacağı bir seçim olması, liste hazırlamayı daha da zorlaştırdı.

İttifak adına başarılı bir netice alabilmek için ortak liste mecburiyetiyle karşı karşıya olunması, pek çok ismi liste dışı bıraktırdı.

Milletvekili olup da liste dışı kalanlar veya bir ümitle adaylık başvurusunda bulundukları halde listelerde yer bulamayanlar hayal kırıklığı yaşadı. Bu durumdakiler için “İktidar olduğumuzda sizi daha farklı şekilde değerlendireceğiz” şeklinde açıklamalar yapılıyor.

Elbette ki mahkeme kadıya mülk olmadığı gibi, hiçbir görev, makam ve koltuk da kalıcı değil. Görev değişimi hayatın bir gerçeği.

Ama liste tanzimlerinin daha makul, herkesin içine sinecek, kırgınlık ve küskünlüklere yol açmayacak tarzda yapılması mümkün.

Bunun şartı ise, seçim sisteminin de demokratikleştirilmesi ve aday tesbit serencamının tabanın taleplerine göre şekillenmesi.

12 Eylül’ün getirdiği seçim sistemi, partileri, yönetimlerini ve milletvekillerini tabandan koparıyor; sonucu da bu haller oluyor.

Oysa rahmetli İzmir Milletvekili Mehmet Özkan’ın hep tekrarladığı gibi, milletvekili adayları hâkim nezaretinde önseçimle belirlenmeli ve tercih sistemi de yeniden uygulamaya konulmalı ki, aday listeleri parti ve seçmen tabanının talebine uygun şekillensin.

Böyle bir sistemle parti içi demokrasi güçlenir; tabana dayalı bir Meclis kompozisyonu ortaya çıkar; milletvekillerinin hür ve şahsiyetli bir duruşla görev yapmaları mümkün hale gelir; seçmen tabanının talepleri karşılık bulur; millet iradesi ile Meclis ve siyaset arasında, başka lobi ve mahfillerin araya girip doldurduğu boşluklar meydana gelmez.

Millet İttifakının “Siyasî partiler ve seçim mevzuatını ‘Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur’ şeklindeki anayasal kurala uygun biçimde ve özellikle parti içi demokrasinin güçlendirilmesi amacıyla yeniden düzenleyeceğiz” taahhüdü bu açıdan da önemli ve bu manada içi doldurulmalı.