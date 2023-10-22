Said Nursî Birinci Dünya Savaşında Anadolu topraklarının adım adım işgali sürecinde, Van Gölü kıyısında temelini attığı üniversite projesini tatil edip talebeleriyle birlikte cepheye koşmuş, Ruslara ve Ermenilere karşı çetin bir mücadele vermiş, Bitlis müdafaasında esir düşmüş ve ortaya koyduğu kahramanlık dönemin Genelkurmay Başkanı konumundaki Enver Paşa başta olmak üzere üst yönetimin de dikkatini çekmişti.

Rusya’daki esaretten dönüşünde de Anadolu’daki millî mücadele ve kurtuluş hareketine aktif destek vermiş ve böylece vatan müdafaası söz konusu olduğunda gönüllü olarak silahı omuzlayıp cepheye koşmak dahil, her türlü fedakârlığı üstlenmişti.

Ancak aynı Bediüzzaman, millî mücadele zaferle sonuçlanıp Anadolu’nun işgalden kurtarılmasını müteakip, silahı bir kenara bıraktı; tamamen manevî cihada yoğunlaştı.

“Dinde zorlama yok” diyen Bakara Suresi 240. ayetinin çağımıza verdiği mesajlardan birini, “Din için silahla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan hükümetlerde bir kanun-u esasî, bir düstur-u siyasî oluyor” şeklinde ifade ederek, buradan hareketle “Manevî cihad-ı dinî, iman-ı tahkikî kılıcıyla olacak” sonucuna ulaştı.

Bu tesbitin geniş bir açılımını ise vefatından önce verdiği en son derste şöyle yaptı:

“Asıl mesele bu zamanın cihad-ı manevîsidir, manevî tahribatına karşı set çekmektir, bununla dahilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir.”

Said Nursî, silahlı mücadelenin en önemli sakıncalarından birini, masumların da zarar görmesine yol açacak bir şiddet ortamına sebebiyet vermesi olarak izah ediyordu.

Onun en çok vurguladığı Kur’anî prensiplerden biri, ceza hukukunun da temel ilkesi olan “suçun şahsîliği” esasıydı. Kur’an’da dört kez tekrarlanan ayete göre, “Birinin hatasıyla başkası mes’ul olmaz.” Oysa günümüzdeki uygulamalar bu ilkeyle tamamen çelişiyor.

Nitekim son dönemde her gün yenilenen örneklerde görüldüğü gibi, teröristlerle mücadele gerekçesiyle birçok masum hayata kastediliyor. Bu zalimce uygulamalara misilleme olarak gerçekleştirilen silahlı eylemlerde ise, asıl hedeflerden ziyade yine masumlar vuruluyor.

Oysa Bediüzzaman der ki:

“Bir masumun hakkı yüz cani için feda edilmez, onların yüzünden ona zulmedilmez.”

Son dönemde sancılı bir değişim sürecinden geçmekte olan İslam ülkeleri, bu temel ölçü ve prensiplerden haberdar olmayışlarının, daha başka bir ifadeyle Bediüzzaman’ı ve hizmet modelini tanımayışlarının sıkıntısını yaşıyorlar.

(Bediüzzaman Modeli kitabımız, s. 12-4)