Bediüzzaman için, 62. vefat yıldönümü vesilesiyle hazırladığımız 23 Mart özel sayımızdaki mesajlarda manidar tevafuklar var.

Bu sayıdaki muhtevayı tasarlarkenki önceliğimiz ülke gündeminin ağırlıklı konusu olan parlamenter sisteme Üstadın yaklaşımını yansıtmaktı.

Eski Said eserlerinden derlediğimiz çarpıcı tesbitler bu ihtiyaca tam olarak denk düştü.

9. Cumhurbaşkanı Demirel’in yasaklı iken 1985’te katıldığı Taksim Grubu toplantısındaki konuşmasında Üstad için kullandığı “Hem cumhuriyetçi, hem demokrattır” nitelemesi bir taraftan bu konudaki bayat iftiraları çürütürken, diğer taraftan bu manayı teyid etti.

Prof. Dr. Şerif Mardin’in sosyolog gözüyle yaptığı tahlildeki “Bediüzzaman’da dayatma yok, katılım ve müzakere var” tesbiti, konuya çok değişik bir boyut ve derinlik getirdi.

Moskova Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. Leonid Sykiainen’in “İslamî demokrasi formülü Said Nursî’de” şeklinde özetlenebilecek makalesi, aynı manaya şaşırtıcı bir adresten farklı bir ufuk ve pencere açtı.

Üstadın seneler önce “Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hıristiyan da olamaz, olsa olsa Kur’an ile musalâha veya tâbi olabilir” dediği adresti burası.

Bismarck ve Goethe’nin takipçisi bahtiyar Almanlardan Prof. Dr. Anne-Marie Schimmel’in “Said Nursî çağın Mevlânâ’sı ve müceddididir. Eserleri Avrupa’yı aydınlatacak” sözü bu mananın Avrupa’daki yansımasını dile getirirken, Amerikalı tarihçi Findley’in aktardığı “Said Nursî materyalizmi mağlûp etti” tesbiti bu gerçeğin ABD’ye bakan boyutunu ifade ediyordu. 18 yaşında tanıştığı ve İslamı seçmesine vesile olan Risale-i Nur’u “tam bir elmas” olarak niteleyen Alman Müslüman Artur Thomas (Yusuf Nurlan) ile, İncirlik’te görev yaparken yine Risale-i Nur’la Müslüman olan ve eserler için “dünyanın manevî buhranlarına çare” diyen ABD’li subay Abdullah Shamsidden’in, Yeni Asya’nın Bediüzzaman özel sayısında buluşmaları da bu manaları perçinleyen bir tevafuk oldu.

Şehit Ali Uçar’ın Arap âlimlerden aktardığı çarpıcı tesbitler, yine şehit Prof. Dr. Said Ramazan el Butî’nin tahlilleri ve diğer Arap aydınların beyanları ise Bediüzzaman modelinin o cenahtaki akislerini Yeni Asya ile bir kez daha kayda geçirdi.

Ve bu manalar, özel sayıdaki diğer isimlerin beyanlarıyla ayrı bir renk ve güç kazandı.

Rabbimizin fazlı ile...