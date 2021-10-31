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31 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Mânileri aşarak hizmete devam

Kâzım GÜLEÇYÜZ
31 Ekim 2021, Pazar
Hizmette karşımıza çıkacak tuzak ve mânilerin önemli bir kısmına yine İhlâs Risalesi’nin izahlarında dikkatimiz çekiliyor:

Maddî ve manevî-uhrevî menfaat; makam-mevki düşkünlüğü; şöhretperestlik; şan-şeref perdesinde insanların takdir ve teveccühünü kazanma isteği; ilgi odağı olup dikkatleri üzerine çekerek enaniyetini tatmin etmek; korku; tamah, yani hırs ve açgözlülük...

İhlâs bahsinin sonunda havale edildiğimiz Hücumat-ı Sitte’de şöhret, korku ve tamah-hırs tuzakları daha geniş şekilde tahlil edilirken, asabiyet-i milliye, enaniyet ve tembellik- işgüzarlık hastalıkları için de uyarılıyoruz.

Ve bütün bunları, özellikle lâhika mektuplarına serpiştirilen diğer ikazlarla birlikte okuduğumuzda, bütünü, birbirini tamamlayan son derece önemli ve hayatî bir prensipler manzumesi olarak yolumuzu aydınlatıyor vebu tuzaklardan korunmamızı sağlıyor.

O tuzak ve mânileri aşmanın temelinde ise evvelâ yine Risale-i Nur’daki izahların kazandırdığı sağlam ve sarsılmaz bir tahkikî iman yer alıyor. Bu iman, sahibini, herşeyden önce, ihlâsı kazanmanın birinci düsturu olarak ifade edilen “Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı” prensibine dayalı bir hayat ve hizmet disiplinine eriştiriyor. Bu disiplin, hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakkın rızasını esas maksat yapıp sadece o rızanın tahsiline odaklanan bir şuur ve iradeyi yansıtıyor.

İhlâsı kazanıp muhafaza etmenin diğer bir müessir sebebinin “rabıta-i mevt” olarak ifade edilmesi ise, bu tevhid eksenli şuur ve disipline kabir, berzah ve ahiret boyutunu katarak, aynı manayı güçlendirip perçinliyor.

Böylece, münhasıran Allah rızası hedefine kenetlenip, bu dünya hayatındaki hizmetini uhrevî bir misyon olarak yerine getirme gayretine odaklanan ehl-i hizmetin gözü, bunların dışındaki hiçbir şeyi görmüyor, hiçbirine kıymet vermiyor, fânî şeylere takılmıyor, sıkıntıları gelip geçici imtihanlar olarak değerlendirip, oraya buraya sapmadan, sadakat, dirayet ve kararlılıkla yoluna devam ediyor.

Ve bu imtihanların hayat boyunca, son nefese kadar bitmeyeceğinin idraki içinde, bunların hizmetini engellemesine izin vermeyip, tersine, muzır mânileri bir bir aşarak rıza-yı İlahîyi kazanma hedefine yürüyor.

Allah hiçbirimizi o hedeften ayırmasın.

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