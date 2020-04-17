Masumları savunurken

Yaşadığımız süreçte maruz kaldığımız hücum, iftira, hakaret ve baskılara rağmen haktan yana ve haksızlığa karşı adalet ve vicdan eksenli bir duruş ortaya koyarken;

* Darbe girişimi olarak anılan, ama uzmanlarca “başarısız olmaya programlanmış bir hareket” olarak nitelenen meş’um ve karanlık hadisenin planlama ve icrasında bilerek görev alan, rol üstlenen, 251 kişinin katlinde parmağı olan ve dahli bulunan darbecileri;

* Onların ortak ve işbirlikçilerini;

* Bu derin fitneye bilerek veya öngörüsüzlükle zemin hazırlayanları ve alet olanları;

* Cemaat olmanın gereği olan manevî hizmetlerin ötesine geçip dünyevî alanın her köşesinde güç tekelini eline geçirme ihtirasına kapılarak bu hırsla tuzağa düşenleri;

* Sınav ve soru atraksiyonları eşliğinde tekelci kadrolaşma projeleriyle yürürken, zahiren önlerini açmış gibi görünüp gerçekte pusu kuran derin güçlerin oyununa gelenleri;

* Cemaatleri tahrip ve yok etmek için fırsat kollayanlara koz verip toplumun cemaatlere kuşkuyla bakmasına ve cemaatlerden soğuyarak uzaklaşmasına sebebiyet verenleri;

* Siyasete mesafeli kalarak iktidar çekişmelerinden alabildiğine uzak durmaları gerekirken, bir dönem adeta çok hızlı ve hararetli bir siyasî iktidar ortağı, bir dönem de ölçüsüz bir siyasî rakip ve hasım gibi davrananları;

* Sırf hizmet mülâhazasıyla ve Allah rızası için samimiyetle ve fedakârca gayret gösteren insanların safiyet ve iyiniyetini heba ettirenleri ve meş’um süreç başladıktan sonra şiddetlenen zulüm fırtınaları karşısında bu masumları yüz üstü bırakanları... değil;

* Bu olup bitenlerle ilgileri ve bunlar hakkında hiçbir bilgileri olmadığı halde “darbeci-terörist” yaftası vurulup zindanlara tıkılan;

* En temel hak ve hürriyetleri görülmemiş bir hunharlık ve gaddarlıkla gasp edilen;

* Aileleriyle ve çoluk çocuklarıyla birlikte hayatları perişan ve darma dağın edilen;

* Topyekûn “sivil ölüm”e mahkûm edilen;

* Vahşet ve merhametsizlik dönemlerinde cüzzamlılara reva görülen insanlık dışı muamelenin çok daha beterine muhatap kılınarak insafsızca itibarsızlaştırılmaya çalışılan...

MASUMLARI ve onların hukukunu savunuyoruz. “Bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilemez” Kur’anî düsturuyla.