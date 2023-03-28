Maya tutmuş

Önceki akşam Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Gelecek Partisinin düzenlediği ve ev sahibi Davutoğlu’nun yanı sıra, Kılıçdaroğlu ile birlikte Uysal ve Karamollaoğlu’nun da katıldığı “Millet sofrası” iftarındaydık.

Alabildiğine yoğun bir katılımla gerçekleşen iftarda toplumun her kesiminden insanlar bir araya geldi. Adeta Türkiye’nin özeti...

Salon tıklım tıklım doluydu. Aileler, çoğunluğu başörtülü olan hanımlar, gençler, Aleviler, azınlık mensupları, farklı din temsilcileri...

“Büyük İstanbul iftarı”na İstanbul akın etmişti. İstanbul’la beraber bütün Anadolu...

Programda iftar davetinin sınırlı zaman diliminde veciz ve anlamlı konuşmalar yapıldı.

Yunus Emre’nin “İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir” sözüyle başlayan Kılıçdaroğlu, “Kendini bilmek, vicdanının sesini dinlemek, kul hakkı yememek, topluma adanmışlıktır. Bu nedenle 6 lider, demokrasi, hak, hukuk, adalet için mücadele ediyoruz. Beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur. Hak, adalet, irfan, bilgi yoludur” dedi.

“Toplumun her kesimi için, adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz. Hepinizin vicdanına adaleti emanet edeceğiz” diye devam etti.

“Millet İttifakı olarak ilk hedefimiz barış” diyen Davutoğlu, “Hiçbir ayrım gözetmeden 85 milyonu omuz omuza bir araya getirme taahhüdünde bulunuyoruz. Kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi, düşmanlaştırmayı şiar edinenlere karşı muhabbeti, sevgiyi, uzlaşıyı egemen kılacağız. Anadolu’nun her bir köşesine sevgi tohumları ekeceğiz. Kine, nefrete, düşmanlığa son vereceğiz” diye konuştu.

“Ülkeye ve millete büyük bir değişimi hep birlikte sağlayacağız ve yaşatacağız” diyen İmamoğlu da “Tevazuda, sorumlulukta ve adalette buluşmayı temenni ediyoruz” dedi.

Programdaki genel atmosfer de, Kılıçdaroğlu’na gösterilen yoğun ilgi ve teveccüh de, iktidarın bütün engelleme ve karalama gayretlerine ve bundan kaynaklanan olumsuzluklara rağmen Millet İttifakının toplumda ciddi şekilde kabul gördüğünü ve benimsendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Açıkça görünen o ki, maya tutmuş.

14 Mayıs’ta Türkiye’de bir dönem kapanacak, yeni bir dönem başlayacak. Hayırlısı...