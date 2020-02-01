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1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Mazlumların avukatı Bekir Berk

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Şubat 2020, Cumartesi
Yakın zamanda yapılan bir sataşmaya cevap vermek için scope yayınımızda söylediklerimizi burada da kayda geçirmiş olalım:

Bekir Berk hukuk tarihinde yeri olan ve ‘Mazlumların avukatı’ olarak tarihe geçen zirve bir isim. Bediüzzaman Hazretlerinin son döneminde tanıştığı ve kendisine dava vekili, avukat tayin ettiği bir isim. Öncesinde sosyal ve fikrî konularda fevkalâde hareketli bir yapıya sahip.  Milliyetçiler Derneğinin başkanlığını yaptığını biliyoruz. Ama Üstadla ve Risale-i Nur’la tanıştıktan sonra enerjisini tamamen Risale-i Nur hizmetine hasretmiş.

Mustafa Sungur Ağabeyin Üstad adına ona yazdığı mektuplardan biri var. Diyor ki orada: 

“Aziz sıddık kardeşimiz, Nur’un kahraman avukatı. Üstadımıza hitaben yazmış olduğunuz mektubunuzu aldık, okuduk, dinledi ve dedi ki: Bekir Berk’i Nur’un en has kahramanları içinde her sabah duamda ismiyle zikrediyorum. Bekir Berk bu zamandaki hizmet-i Kur’aniye ve imaniyesi ile benimle beraber otuz-kırk sene dine hizmet etmiş gibi aynı neticede hissedar oldu.”

Bekir Berk hiçbir karşılık almadan, Allah rızası için, kar kış demeden Türkiye’nin en ücra köşelerinde nerede bir Nur Talebesine dava açıldıysa en zor engelleri dahi aşarak oraya yetişmiş. Duruşmalara son anda yetişip girdiği davalar var ve her davadan da Allah’ın inayetiyle, şahs-ı manevînin duasıyla beraat kararları aldırmaya muvaffak olmuş. Bunlar onun imzasını taşıyan Nurculuk Davası isimli kitapta mevcut. Başka kitapları da var: Hakkın Zaferi İçin, İthamları Reddediyorum...

Onun gibisi bir daha gelmedi. Aynı zamanda gazetemizin kuruluşunda büyük emekleri var, hatta Yeni Asya’nın isim babalığının da ona ait olduğunu biliyoruz. 12 Mart döneminde muhtıracılara, cuntacılara karşı son derece cesur yazılar yazan bir insan. 

Bekir Berk, Üstadın iltifatına mazhar olmuş, çok okuyan, çok cevval, çok çalışkan, çok hamiyetli, yeri doldurulamayan bir hak savunucusu. Hakkı savunanlar her dönemde birtakım iftiralara, çamur atmalara muhatap olagelmişler. Maalesef Bekir Berk de bunu yaşamış. Ve 1973-1974 yıllarında onu hedef alan bir iftira kampanyası başlatılmış. Bunca hizmetleri bir tarafa bırakılarak, iftiralarla yıpratılmak istenmiş. Öyle bir hale gelmiş ki artık o zamanki meşveretle ‘Bir süreliğine Suudi Arabistan’a gönderelim’ diye karar almışlar. Daha sonra Cidde’ye gitmiş, orada hayatını ve hizmetini devam ettirmiş. Cidde Radyosunun Türkçe bölümünde Risale-i Nur’u okumuş ve anlatmış.

Kendisini 1989 sonunda hastalığının tedavisi için geldiği İstanbul’da havaalanında karşılayanlar arasında biz de vardık, kaldığı hastanede ziyaret de ettik. Daha önce bir teybe kaydedilmiş beyanlarını, kendisinin teklifiyle mülâkata çevirerek Köprü dergimize kapak yaptık.

Bu vesileyle tekrar ifade edelim. Şimdi de ona atılmak istenen çamurlar atanı kirletir, ona asla bulaşamaz. Bekir Ağabeyi rahmet ve hayırla yad ediyoruz. İnancımız mekânının Cennet olduğudur. Allah Cennetinde buluştursun. 

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