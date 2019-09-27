"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Mazlumların sesi olmak için

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Eylül 2019, Cuma
Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulunda yine iyi hazırlanmış bir konuşma yaptı ve özellikle İslam dünyasının Suriye, Filistin, Keşmir, Mısır, Yemen, Libya, Karabağ, Myanmar... gibi sancılı bölgelerindeki mağduriyetlere dair önemli mesajlar verdi.

Aylan bebek, Kaşıkçı ve Mursi cinayetleri karşısındaki uluslararası duyarsızlık ve kayıtsızlığı, bizzat muhataplarının yüzüne vurdu.

Mesajlar dünyanın ve bilhassa İslam âleminin, söz konusu mağduriyetlerin fiilen yaşandığı bölgelerinde haliyle mâkes buldu.

Bu yankılar iktidar medyasında Erdoğan için atılan “Mazlumların sesi oldu, mazlum dünyayı coşturdu” gibi manşetlerle duyuruldu.

Bu tablo, benzerlerine evvelce de defalarca şahit olduğumuz bir manzaranın tekrarı.

Özellikle mazlum ve mağdurların hissiyatına tercüman olan söylemler her zaman o adreslerde heyecan ve coşkuyla karşılanır.

Ocak-2009’da Davos’ta yapılıp, söylendikten hemen sonra “Muhatabım Peres değil, moderatördü” diye tevil edilmesine rağmen özellikle Filistin ve Arap sokaklarında büyük yankı uyandıran “One minute” “çıkış”ı gibi...

Ancak bu konularda asıl dikkat edilmesi gereken husus, eylemlerin de hamaset yüklü söylemlerle örtüşüp örtüşmediği ve gereklerinin fiiliyatta da yapılıp yapılmadığı.

Bu açıdan bakıldığında ciddî şekilde sorgulanması gereken bir durum söz konusu.

Meselâ BM Genel Kurulundaki konuşmasında “Herkes için adalet, herkes için barış, herkes için özgürlük, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek” diyen Cumhurbaşkanına sormamız gereken sorulardan bazıları şunlar:

Dünyaya verilen bu mesajların gereklerini öncelikle kendi ülkemizde hayata geçirmemiz icab etmiyor mu? Herkes için geçerli olması gereken adalet ve özgürlüğün 20 Temmuz OHAL sürecinde ailelerle birlikte milyonlara ulaşan bir kitleden esirgendiği, en temel hak ve hürriyetlerinin keyfî gerekçelerle gasp edildiği bir ortamda bu söylemlerin bir inandırıcılığı ve ağırlığı olabilir mi?

Keza reel politikada karşılığı olan adım ve yaptırımlarla tamamlanıp desteklenmediği, tam tersine ilişkilere hiçbir şey yokmuşçasına devam edildiği müddetçe,  İsrail’e karşı yapılan çıkışlar bir anlam ifade edebilir mi?

Mazlum ve mağdurların sesi olmak herşeyden önce samimiyet ve tutarlılık gerektirir.

6’lık şok için: Allah tekrarından ve beterinden saklasın. Musibetlere davetiye çıkaran zulümler de, bunlara karşı sergilenen duyarsızlıklar da artık bitsin.

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Garson devletten obez devlete

    4.6’dan sonra 6.0

    Bir deprem daha!

    AFAD'dan uyarı: Asılsız bilgilere itibar etmeyin

    Zengin, daha zengin oldu

    'Siyasetçiler güçlerini korumak için yalan söylüyor'

    'İstanbul'da eğitim yarın devam edecek'

    Jaguar, Brexit nedeniyle üretimini durduruyor

    GSM operatörlerinden hat kesintisi hakkında açıklama

    Benzine indirim yapıldı

    İmamoğlu'ndan deprem açıklaması

    Kandilli Rasathanesi'nden vatandaşlara 'tedbirli olun' çağrısı

    Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı

    İtalya'yı harekete geçiren görüntü!

    AFAD'dan genel bilgilendirme ve Boğaziçi’ndeki köprülere ilişkin açıklama

    'Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz'

    Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem hakkında açıklamalar

    Depremin ardından 3 ilde eğitime ara verildi

    2018 - Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu açıklandı

    Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndan olağanüstü seçim kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mazlumların sesi olmak için
    Genel

    4.6’dan sonra 6.0
    Genel

    Garson devletten obez devlete
    Risale-i Nur'dan

    Hakka hizmet, ağır bir defineyi taşımak gibidir
    Şükrü BULUT

    Hançerin zehri işlemeye devam ediyor…
    Cevher İLHAN

    BM’de İsrail’e veryansın ederken...
    Genel

    Tebliğ metodları ve farklılıkların yönetimi -2
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Manisa’da
    Faruk ÇAKIR

    Afganistan’a kurulan tuzak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.