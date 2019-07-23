"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Meclis araştırmaları da engellenince...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Temmuz 2019, Salı
Milletin seçtiği vekillerin bir araya geldiği Meclisin önemli görevlerinden biri de milleti ve ülkeyi ilgilendiren önemli konuları gündemine alıp görüşerek sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve her alanda ülkenin önüne yeni ufuklar açacak çalışmalarda bulunmak.

Herkesi ilgilendiren ortak konularda ortak akılla müzakereler yapmak, raporlar hazırlamak ve yürütme organına yardımcı olmak.

Bunun yollarından biri, belirlenen konularda araştırma yaparak teklifler geliştirmek üzere Mecliste temsil edilen partilere mensup vekillerle ortak komisyonlar kurmak.

Bu komisyonların kurulma süreci Meclis Başkanlığına verilen araştırma önergeleriyle başlıyor ve vekillerin çoğunluğu tarafından kabul edildiğinde komisyonlar oluşuyor.

Fakat iktidarın uygulamalarına bakılınca, bu sistemin de işle(til)mediği gözleniyor.

Kamuoyu gündemine gelen birçok önemli konu ve gelişme hakkında muhalefet tarafından verilen araştırma önergeleri, iktidara mensup vekillerin oylarıyla reddediliyor.

Bunların medyaya sınırlı ölçüde yansıyan örnekleri dahi uzun bir liste oluşturuyor.

İşte araştırılması reddedilen bazı konular:

* Reyhanlı, Diyarbakır, Ankara, Suruç, Uludere katliamları. * İstanbul havalimanındaki terör saldırısı. * IŞİD’in Türkiye’deki faaliyetleri. * Kobani olayları. * Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki katliam.  * Şehit yakını ve gazilerin sorunları. * 17-25 Aralık. * Devletteki paralel yapı. * 15 Temmuz’un siyasî ayağı. * Telekulak iddiaları. * Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması. * Beka sorunu. * 12 Eylül mağduriyetleri. * Basın özgürlüğü. * Öğretmen ve öğrencilerin sorunları. * EYT’liler. * Dolar ve faiz lobisi. * TOKİ ihalelerinde yolsuzluk iddiaları. * Çiftlikbank vurgunu. * Siyasîlerin vergi cennetlerindeki varlıkları. * Soma’daki maden ve Çorlu’daki tren faciaları. * Rabia Naz’ın öldürülmesi. * Çocuk işçiliğinde yaşanan sorunlar. * Çocuk istismarlarının önlenmesi. * Bireysel silahlanma. * Sentetik uyuşturucular (bonzai). * Lösemi hastalarının ve ailelerinin sorunları. * Astsubayların sorunları. * Askerlerin yemekten zehirlenmesi. * ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümleri. * Kılıçdaroğlu’na linç girişimi...

Sonuçta Meclisin iktidar oylarıyla bypass edilmesi demokrasimizi iyice dibe vurduruyor.

Okunma Sayısı: 397
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump’ın planı İsrail’i azdırdı

    Türkiye’de milletimiz aç ve işsizlik had safhada

    Yaptırımlara karşı İncirlik kartı

    Trump: Afganistan'da savaşırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum

    Mahkemelere çağrı: Basın özgürlüğü için inisiyatif kullanın

    Emekliler sefalet içinde

    Temel beceri eğitimi yetersiz

    Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayınlandı

    Akşener'den ittifak yorumu: Seçimlerde Türkiye'yi düşündük ve masayı dağıtmadık

    Cirit: Katma değeri yüksek ürünler üretmemiz lazım

    Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

    Filistin, İsrail ile yapılan anlaşmaları iptal etmeye hazırlanıyor

    Hava Harp Okulu davasında 41 sanığa müebbet istemi

    Papa'dan Esad'a mektup

    Düzce'de bir cesede daha ulaşıldı

    Almanya'da bir camiye bomba ihbarı

    Hamas, İran lideri Hamaney ile görüştü

    Rusya'dan İdlib yalanlaması

    İstanbul Valiliğinden yasadışı göçmen açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mahpusların yüzde 80’ine beraat ve tahliye
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis araştırmaları da engellenince...
    Faruk ÇAKIR

    Cemaat hutbe dinliyor mu?
    Ahmet BATTAL

    Hukukçu adaylarına örnek HSK!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bilim yaratılışı doğruluyor
    Muzaffer KARAHİSAR

    “Yetiştirilmiş Hayatlar”
    Risale-i Nur'dan

    Niyet, âdeti ibadete çevirir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Enver Paşa’nın samimi gayretleri (2)
    Genel

    Trump’ın planı İsrail’i azdırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.