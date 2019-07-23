Meclis araştırmaları da engellenince...

Milletin seçtiği vekillerin bir araya geldiği Meclisin önemli görevlerinden biri de milleti ve ülkeyi ilgilendiren önemli konuları gündemine alıp görüşerek sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve her alanda ülkenin önüne yeni ufuklar açacak çalışmalarda bulunmak.

Herkesi ilgilendiren ortak konularda ortak akılla müzakereler yapmak, raporlar hazırlamak ve yürütme organına yardımcı olmak. Bunun yollarından biri, belirlenen konularda araştırma yaparak teklifler geliştirmek üzere Mecliste temsil edilen partilere mensup vekillerle ortak komisyonlar kurmak. Bu komisyonların kurulma süreci Meclis Başkanlığına verilen araştırma önergeleriyle başlıyor ve vekillerin çoğunluğu tarafından kabul edildiğinde komisyonlar oluşuyor. Fakat iktidarın uygulamalarına bakılınca, bu sistemin de işle(til)mediği gözleniyor. Kamuoyu gündemine gelen birçok önemli konu ve gelişme hakkında muhalefet tarafından verilen araştırma önergeleri, iktidara mensup vekillerin oylarıyla reddediliyor. Bunların medyaya sınırlı ölçüde yansıyan örnekleri dahi uzun bir liste oluşturuyor. İşte araştırılması reddedilen bazı konular: * Reyhanlı, Diyarbakır, Ankara, Suruç, Uludere katliamları. * İstanbul havalimanındaki terör saldırısı. * IŞİD’in Türkiye’deki faaliyetleri. * Kobani olayları. * Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki katliam. * Şehit yakını ve gazilerin sorunları. * 17-25 Aralık. * Devletteki paralel yapı. * 15 Temmuz’un siyasî ayağı. * Telekulak iddiaları. * Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması. * Beka sorunu. * 12 Eylül mağduriyetleri. * Basın özgürlüğü. * Öğretmen ve öğrencilerin sorunları. * EYT’liler. * Dolar ve faiz lobisi. * TOKİ ihalelerinde yolsuzluk iddiaları. * Çiftlikbank vurgunu. * Siyasîlerin vergi cennetlerindeki varlıkları. * Soma’daki maden ve Çorlu’daki tren faciaları. * Rabia Naz’ın öldürülmesi. * Çocuk işçiliğinde yaşanan sorunlar. * Çocuk istismarlarının önlenmesi. * Bireysel silahlanma. * Sentetik uyuşturucular (bonzai). * Lösemi hastalarının ve ailelerinin sorunları. * Astsubayların sorunları. * Askerlerin yemekten zehirlenmesi. * ASELSAN mühendislerinin şüpheli ölümleri. * Kılıçdaroğlu’na linç girişimi... Sonuçta Meclisin iktidar oylarıyla bypass edilmesi demokrasimizi iyice dibe vurduruyor.

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