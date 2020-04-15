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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Meclis de kaybetti, mücadeleye devam

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Nisan 2020, Çarşamba
Koronavirüs salgınının cezaevlerine de dayanması üzerine, aylardır bekletildiği buzdolabından çıkarılıp apar topar yeniden servis edilen infaz indirimi yasası AKP-MHP ikilisinin çarpık yaklaşımıyla Meclisten geçti.

Konu ilk gündeme geldiğinde en birinci ağızdan “Devlet sadece kendisine karşı işlenen suçları affedebilir, ama kişilere ve topluma işlenen suçları af yetkisi yok” denilmişti.

Doğru olan da buydu. Ama infaz indiriminde tam tersi yapıldı. Kişilere ve topluma karşı işlenen ne kadar adi suç varsa neredeyse tamamı kapsama alındı, ama devlete karşı işlendiği iddia edilen “suç”lar alınmadı...

İktidar bloku dayattığı yasaya af demiyor, ama muhalefetin de, görüşlerini almaya gerek duymadığı hukukçuların da kanaati: Af.

Böyle olunca, en az 5’te 3 çoğunlukla ve eşitlik ilkesi gözetilerek çıkarılması anayasal zorunluluk. Bunlara riayet edilmediği için iptali talebiyle AYM’ye gitmesi kaçınılmaz.

Yasanın bu şekilde çıkmasında ısrarlı olan Sarayın onayını takiben sınav sırası onda.

Teklifin yasalaşma sürecinde bilhassa AKP bir kez daha etik dışı bir yaklaşım sergiledi.

Muhalefet partileriyle görüşme turlarında onlardan gelen görüş ve tekliflere başta açık bir görüntü verdi; “Değerlendireceğiz” dedi; ama sonra bildiğini okumaya devam etti.

O sözü verirken samimî miydi ve yukarıdan gelen talimat sebebiyle mi yan çizdi bilmiyoruz; ama sonuçta millet ve tarih önünde de, Allah huzurunda da hesabını veremeyeceği çok ağır bir vebali daha yüklenmiş oldu.

Bugüne kadarki veballerine ilaveten.

Ahmet Taşgetiren “Oylama gizli yapılsa iktidar partisinin içinde de adalet çağrıları ve vicdanın gösterdiği istikamette oy kullanacaklar az değil; ama genel başkanla ters düşme ve malûm yaftayla suçlanma korkusu sebebiyle açık oylamada bunu yapamıyorlar” demişti.

Bu durum hem sistemin en zayıf noktasını, yani milletin seçtiği vekillerin lider karşısındaki acziyetini ve koca bir Meclis grubunun ne halde olduğunu, hem de acınası bir şahsiyet zaafını bir defa daha ortaya koyuyor.

Ama bu hal, gidişata itirazı olanların teslim bayrağı çekmesini gerektirmez elbette ki.

Tam tersine, hiç yılmadan, daha da güçlenen bir kararlılık ve dayanışma ile hukuk ve demokrasi mücadelesine devam etmeliyiz. 

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