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9 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Mecliste AKP’li terörü

Kâzım GÜLEÇYÜZ
09 Aralık 2022, Cuma
Meclisteki bütçe görüşmelerinde çıkan son kavgada İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs’ün, bir AKP’li vekilin yumruklarıyla kalp krizi geçirip ölümden dönmesi, geçmiş suikast ve cinayetleri hatırlattı.

Bunların başında 1. Meclisin en demokrat milletvekillerinden Ali Şükrü Beyin akıbeti geliyor. Osmanlı Meclis-i Meb’usan’ında 6. dönem meb’usu olup, 1. Mecliste de göreve devam eden Ali Şükrü Bey, işaretlerini gördüğü diktatörlüğe ilk tavır alanlardandı.

Bu tavrının bedelini, cumhuriyet adı altında kurulacak tek parti ve tek adam rejiminin ilanından altı ay önce katledilerek ödedi.

Suikastı yapan kişi Köşkün fedaisi ve tetikçisiydi. Bu cinayette kullanıldıktan sonra “Su testisi su yolunda kırılır” fehvasınca fena halde harcandı ve sonu çok daha feci oldu.

Yakın dönemde Mecliste işlenen siyasî cinayetlerin iki örneği ise, 1989’da DYP Milletvekili Abdurrezzak Ceylan’ın, bir ANAP’lı vekilin silahından çıkan kurşunlarla; 2001’de yine DYP’li vekil Fevzi Şıhanlıoğlu’nun, MHP’lilerin yumruklarıyla kalp krizi geçirip can vermesiydi.

Bu cinayetlerden ilki 12 Eylül ürünü bir parti olarak ANAP’ın inişe geçtiği bir süreçte gerçekleşmişti. İlk seçmen darbesini 1989 yerel seçiminde ciddi oy kaybederek yiyen ANAP, 1991 genel seçiminde de iktidardan düştü.

DSP ve ANAP’la birlikte ortağı olduğu koalisyonda 28 Şubat’ın taşeronluğunu yapanlardan biri olan MHP de, Şıhanlıoğlu cinayetinin ardından, 2002 seçiminde baraj altında ve Meclis dışında kalan partilere dahil oldu.

Şimdi 28 Şubat ürünü olduğunu bilhassa tek adam rejimindeki icraatıyla çok net bir şekilde gösteren AKP döneminde benzer hallerin yaşanması kaderin ibretli bir cilvesi.

Hipnoz, korku, tehdit, şantaj ve rüşvetlerle bugünlere getirdiği halk desteğinin hızla eridiğini görmenin verdiği gerginliği şu anda AKP ve ortakları yaşıyor. Onun için son bütçe görüşmelerinde yanlışlarının eskiye göre çok daha keskin şekilde yüzlerine vurulması karşısındaki tahammülsüzlüklerini, işi kaba kuvvete ve zorbalığa dökerek açığa vuruyorlar.

(Yenilik Partisi Başkanı Öztürk Yılmaz’ın uğradığı bıçaklı saldırı işin tuzu biberi oldu.)

Bunlar, Üstadın “Hak noktasında mağlûp olduğunuz zaman kuvvete müracaat edersiniz” sözünü tasdik ve teyid eden yeni örnekler.

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  • Mehmet Kaşlıoğlu

    9.12.2022 00:25:43

    Millet ittifakından beklediğim tek şey, bir gün iktidara geldiğinde demokratik kaideleri içinde Cumhurbaşkanı, müşavirler, bakanlar, milletvekilleri ve iktidar ortağı ne kadar adam varsa hepsinden teker teker gayri kanunî ve gayri insanî yaptıklarının hesabını sormaları.

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