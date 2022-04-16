Meral Akşener’in “Nutuk’la birlikte okullarda ders kitabı olarak okutacağız” dediği Medenî Bilgiler, Afet İnan tarafından hazırlanmış, ama gerek muhtevası, gerekse üslûbu M. Kemal’e ait olan ve bazı bölümleri o dönemde ders olarak da okutulan bir kitap.

Kitapta M. Kemal’in “Türkçü” perspektiften İslama, Peygamberimize (asm), Kur’an’a bakış açısını ortaya koyan şu pasajlar yer alıyor:

“Türkler Arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Arap dinini kabul ettikten sonra, bu din ne Arapların, ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de Mısırlıların vesairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilâkis Türk Milletinin millî rabıtalarını gevşetti, millî hislerini, millî heyecanını uyuşturdu.

“Muhammed’in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdular. Bununla beraber Allah’a kendi lisanında değil, Allah’ın Arap kavmine gönderdiği Arapça kitapla ibadet ve münacaatta bulunacaktı. Arapça öğrenmedikçe Allah’a ne dediğini bilmeyecekti.

“Bu vaziyet karşısında Türk Milleti birçok asırlar ne yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kur’an’ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler...”

Aynı kitabın, parçaları birleştirilmiş geniş versiyonunda yer alan ve 12 Eylülcülerin çıkardığı üç ciltlik “Atatürkçülük” kitabında da aktarılan şu cümleler ise M. Kemal’in hayata nasıl baktığını ve ahiret inancıyla ilgili yaklaşımını gayet net bir şekilde gösteriyor:

“Kitaplar karıştırdım. Hayat hakkında filozofların ne dediklerini anlamak istedim. Bir kısmı her şeyi kara görüyordu. ‘Madem ki hiçiz ve sıfıra varacağız, dünyadaki muvakkat ömür esnasında neşe ve saadete yer bulunamaz.’ diyorlardı. Başka kitaplar okudum. Bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlardı ki: ‘Madem ki sonu nasıl olsa sıfırdır, bari yaşadığımız müddetçe şen ve şatır olalım.’ Ben kendi karakterim itibarıyla ikinci hayat telâkkisini tercih ediyorum.”

Böyle bir kitabın okullarda okutulması, olsa olsa 12 Eylül’den sonra vizyona sokulan “dindar Atatürk” imajının asılsızlığını göstermeye ve çocuklarımızın onu din konusundaki gerçek fikirleriyle tanımasına yarar...

