Medya da hürriyetsiz yaşayamıyor

Türkiye’de gazete ve dergi sayısı ve tirajlarıyla ilgili olarak euronews’in TÜİK verilerinden derlediği bilgiler çok dikkat çekici:

Gazete ve dergi sayısı 2021’de 2020’ye göre yüzde 6 azalarak 4460 oldu. Bu yayınların yüzde 54’ünü dergiler oluşturdu. Gazete sayısı 2071 olurken bunların sadece 145’i ülke çapında yayın yapıyor. Gazete sayısı 2011’de 2905 iken 2013’de 3100’e yükselmişti. Böylece gazete sayısı 10 yılda yüzde 29 azaldı.

Gazetelerin yıllık tiraj toplamı 881.2 milyon oldu. 2011 yılında gazetelerin yıllık tirajı 2 milyar 130 milyon idi. Bu da son 10 senede tiraj toplamının yüzde 59 düşmesi demek.

Ülke çapında yayın yapan 145 gazetenin günlük ortalama tiraj toplamı 1 milyon 990 bin oldu. Bu sayı 2011’de 4 milyon 717 bin idi. 2015’te 4 milyon 592 bin olan tiraj toplamı 2016’da bazı gazeteler kapatılınca 3 milyon 603 bine gerilemişti. 2016-2021 arası 5 yıldaki toplam tiraj düşüşü yüzde 45 oldu.

Gazete ve dergilerin yayın bölümünde çalışanların sayısı da büyük bir düşüş içinde. 2011’de 50.720 kişi yayında çalışırken bu sayı 2012’de 54.798’e kadar çıkmıştı. 2021’de sadece 26.593 kişi gazete ve dergilerin yayın bölümünde çalışıyor. Bu da son 5 yılda yüzde 34; son 10 yılda yüzde 51 düşüş demek.

Bu sonuçlar, yazılı basında 10 yıl önce başlayıp 15-20 Temmuz sürecinde zirve yapan vahim bir kan kaybını gözler önüne seriyor.

Ve yaşanan derin hukuk ve demokrasi krizinin basını da ne hale getirdiğini gösteriyor.

Bu tabloda genel ekonomik krizin ve baş döndürücü bir hızla gelişen internet teknolojisiyle dijitalleşmenin de elbette payı var.

Ama bağımsız medyanın maruz bırakıldığı baskı ve ekonomik ambargo da önemli bir faktör. İktidara biat etmeyen gazetelerin çökertilmesi için bütün imkânlar kullanılıyor.

Buna karşılık, işin enteresan tarafı, bu tiraj kaybında aslan payının, iktidar kontrolüne geçen gazetelere ait olması. Onca desteğe rağmen onların da ciddi kriz içinde olması.

Bunun en önemli sebebi, iktidar dalkavukluğunun bu gazetelere büyük itibar kaybettirmesi. Artık onlara inanan ve güvenen yok.

Televizyonlar için de aynı şey geçerli.

Velhasıl: Demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından biri olan basın hürriyeti ve “hür” medya ortadan kalkınca, sonucu bu oluyor...