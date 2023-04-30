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30 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Medyascope’a söylediklerimiz

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Nisan 2023, Pazar
Ruşen Çakır’ın Medyascope ekibinden Emine Bıçakcı’nın, bizimle yaptığı röportajdan aktardığı özet:

Bu yazı dizisini hazırlamaya karar verdikten kısa bir süre sonra Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ü arıyor ve kendisiyle bir cuma günü gazetede röportaj yapmak üzere sözleşiyorum. Aynı zamanda, mümkünse Yeni Asya’nın dershanelerinden birinde de çekim yaparak derse katılan kişilerle görüşmek istediğimi söylüyorum. Güleçyüz, beni kırmayarak her iki teklifimi de kabul ediyor.

Bir cuma sabahı Ayşegül Karagöz’le birlikte Yeni Asya’nın İstanbul-Bağcılar’da bulunan ofisinin yolunu tutuyoruz. Güleçyüz, bizi gazetenin kurucusu Zübeyir Gündüzalp’in isminin verildiği, bordo kaplı toplantı odasında karşılıyor. Toplantı odasına giden koridorlara, Yeni Asya’nın 54 yıllık arşivinden gazeteler asılmış.

Güleçyüz’le uzun bir röportaj yapıyoruz. Kendisine ilk olarak, Yeni Asya’nın AK Parti’ye ve Erdoğan’a olan bakış açısını soruyorum. Güleçyüz, sandıktan çıkan sonucu her zaman saygıyla karşıladıklarını, ancak AK Parti’nin özellikle 15 Temmuz 2016’dan sonra hukuku ayaklar altına aldığını, demokrasiyi çiğnediğini, yargı bağımsızlığını engellediğini söyleyerek, bu tarihten sonra daha sert bir muhalefet izlediklerini söylüyor. Aynı zamanda bu tutumları nedeniyle resmî ilan haklarının ellerinden alındığını ve basın kartlarının verilmediğini de ekliyor.

Nurcular tarafından helalleşme çağrılarının ilk fikir babası olduğu söylenen Kazım Güleçyüz’e helalleşme çağrılarını sormamak elde değil. Güleçyüz, toplumun birbiriyle helalleşmesi gerektiğinin kendileri tarafından gündeme getirildiğini, Kılıçdaroğlu’nun da bu söyleme sahip çıktığını söylüyor. Ayrıca toplumdaki kutuplaşmanın azalması için tüm toplum kesimlerinin helalleşmeye ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

Bunun oy tercihlerinde bir değişikliğe neden olup olmadığını soruyorum. Oy vermenin ve helalleşmenin birbirinden ayrı şeyler olduğunu belirterek, Yeni Asya’nın öteden beri Demokrat Parti çizgisini koruduğunu ve korumaya devam edeceğini, ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin de içinde yer aldığı Millet İttifakı’nı destekleyeceklerini söylüyor.

Güleçyüz, Yeni Asya haricindeki Nurcu grupların AK Parti’yi desteklemelerinin nedenini şöyle anlatıyor:

“Nurculuk hareketinin en belirgin vasıflarından birisi, dinin siyasette kullanılmasına karşı çıkmasıydı. Yani siyasal İslamcılık dediğimiz cereyana muhalefet etmesiydi. Çünkü dinin siyasete alet edilmesi dine de zarar veriyor, dini de, dindarlığı da tahrip ediyor. Ama maalesef AK Parti’yle beraber bu hassasiyet önemli ölçüde kırıldı. Demokratlığın AK Parti’yle devam ettiğini iddia edenler vs. var, ama özellikle tek adam rejimine geçildikten sonraki uygulamalar -öncesi de var ama- bilhassa bu dönemde demokratlığın çok çok uzağına düşmüş durumdalar.”

Cemaatlerinin gençlerle olan ilişkisi hakkında ne düşündüğünü sorduğumda Güleçyüz, gençlik meselesinin çok ciddi bir problem olarak karşılarında durduğunu belirtiyor. Enes Kara’yı örnek göstererek gençlerin Türkiye’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle kendilerine bu ülkede bir gelecek göremediklerini vurgulayan Güleçyüz, siyasetin ve eğitimin gençlere umut veremediğini söylüyor.

Cemaatlerin bu konuda nerede durduğunu, gençlere umut verip veremediğini sorduğumda ise şu anda kendisini İslamcı olarak nitelendiren bir iktidarın başörtülü kadınlara, hastalara, yaşlılara dahi zulmettiğini söyleyerek, gençlerin “Eğer İslamcılık buysa, benim böyle bir İslamcılıkla işim olmaz” diye düşündüklerini dile getiriyor.

* Hasan Güneş Tarık Söylemezoğlu ve İlyas Üzüm’ün yorumlarını ayrıca aktaralım.

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