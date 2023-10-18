Mersin Kitap Fuarı

Hafta sonunda Mersin’deydik. CNR Kitap Fuarındaki Yeni Asya Standında Sebahattin Yaşar’la birlikte kitap imza ve söyleşi programlarına katıldık.

Geçen senekine İZKİTAP Fuarıyla çakıştığı için iştirak edememiştik. Bu yıl nasip oldu. İlk gün yaz sıcaklarının devam ettiği, ikinci gün geceden başlayıp gündüz ara ara devam eden yağışların hayli serinlettiği bir havada programlarımızı tamamladık.

Fuar için ifade edilen ortak kanaat, geçen yıla göre yayınevi katılımının en az yarı yarıya düştüğü idi ve bu durum, giderek derinleşen ekonomik krizin yayıncılık sektörüne yansımasını gösteren endişe verici işaretlerden biri olarak yorumlandı. Gerçekten hem artan maliyetler ve bunların kitap fiyatlarına aksetmesi, hem alım gücünün düşmesi, hem diğer sebeplerin de etkisiyle kitaba talebin gerilemeye devam etmesi, yayıncılığı ciddi anlamda zorluyor.

Bundan, haliyle kitap fuarı organizasyonları da etkileniyor. Bu gidiş böyle devam ederse, birçok yayınevi de, kitap fuarcılığı da kapıya kilit vurma noktasına gelebilir.

Mersin fuarında öğretmen ve öğrenciler hariç tutularak girişlerin ücretli olması, kitapseverler açısından caydırıcı ve kitaba ulaşmalarını zorlaştırıcı bir uygulama olması yönüyle eleştiriliyor. Görünen o ki, katılımcı yayınevleri azaldığı için stand kira gelirlerinin düşmesi, CNR’ı böyle bir “ek gelir” arayışına yöneltmiş. Ama okurlara böyle bir külfetin de yüklenmesi can sıkıcı.

Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen, fuarın katıldığımız ilk iki gününde ziyaretçi ilgisi ve trafiği hayli yoğun ve hareketliydi. Bu, sevindirici ve ümit verici bir durum.

Kültür seviyesi yüksek bir şehir olarak bildiğimiz Mersin’deki bu fuarda Yeni Asya Neşriyat olarak Risale-i Nur’u ve diğer yayınlarımızı kitapseverlerin gündemine taşımaya devam etmemiz, önemli bir hizmet hamlesiydi. Okurlarımızın her zamanki gibi fedakârca sahiplenmeleriyle gerçekleşen bu hamle sayesinde yine birçok insan yayınlarımızla tanıştı. (Fuar boyunca yaşanan ve yaşanacak olan orijinal, şaşırtıcı ve sevindirici tanışma hikâyelerini Sertaç Lüser’in kaleminden yine okuyacağız inşaallah.)

Süreç mağdurları standımıza ve yayınlarımıza Mersin’de de yoğun bir alâka gösterdiler, teşekkür ve dualarını ifade ettiler.

Filistin’deki gelişmelere de temas ettiğimiz söyleşimizde ülkemizin her alanda karşı karşıya olduğu derin krizlerden çıkmasının ancak demokrasi, hukuk, adalet ve hürriyet ortak paydalarında topyekûn bir dayanışma ile mümkün olabileceğini vurguladık.

Okurlarımızla sohbetlerimiz de çok verimli ve istifadeli oldu. Her zamanki sıcak ve samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz.