MGK takviyeli tek adam rejimi

Harp okullarına giriş yönetmeliğinde yapılan değişiklikle getirilen “MGK’ca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da irtibatı olmamak” şartının tartışılması gerekiyor.

Bir defa MGK’nın sistem içindeki yeri ne?

Görünen başkanını ve üyelerini kast etmiyoruz. Bu kurul nasıl çalışır? Kararlarını neye göre nasıl verir? Yetki ve sorumluluk kuralları ve sınırları neler? Karar ve uygulama süreçleri üzerinde gerek yasama, gerek yargı eliyle demokratik bir denetim söz konusu mu?

Geçmişte de üzerinde durduğumuz Millî Güvenlik Siyaset Belgesi (kırmızı kitap-gizli anayasa) kim tarafından hangi kriterlerle hazırlanır? Bu belgede Meclis niye devredışı?

“Devletin millî güvenliği” ifadesiyle kast edilen ne? Buna karşı olduğu söylenen “yapı, oluşum ve gruplar” hangi kriterlerle belirleniyor? MGK hangi yetkiyle bu kararları veriyor?

Üyelik, mensubiyet, irtibat ve iltisak tabirleri tek tek ne anlamda kullanılıyor? Bunların hukukî geçerliliği ne? Terör örgütü üzerinden yapılan suçlamaların bile çığırından çıkarılıp, her önüne gelene “terörist” yaftası yapıştırılmak suretiyle alabildiğine sulandırıldığı bir süreçte, “yapı, oluşum ve grup” gibi yine belirsiz ve muğlak tabirlerle kimler hedef alınıyor?

Resmî ideoloji bekçilerinin, 50 yıl öncesinden, ihtilallerden, 28 Şubat’tan kalma fişleme ve istihbarat raporlarıyla cemaat ve tarikatları “iç tehdit” olarak gösterme geleneği, tek adam rejiminde sivil görüntüyle mi devam ediyor?

Diyanet’e atfedilen ve Perinçek’in yayınlarında sahip çıkılan “o rapor”un gerekleri MGK üzerinden bu şekilde mi hayata geçiriliyor?

Daha ötesinde şunu da soralım:

Türkiye’yi MGK mı yönetiyor ki, 15-20 Temmuz sürecinde yapılan herşey MGK kararları ve gizli MGSB maddelerine göre yürüyor.

Öyle ki, AYM bile aldığı kararlarda MGK’yı referans gösteriyor. Asıl görevi MGK kararlarının da hukuka uygunluğunu denetlemek olması gereken yüksek yargı organı olarak!

Bir diğer ilginç nokta: Erdoğan’ın 2014 ve sonrasında, yapılanları hep MGK kararlarına ve MGSB’ye atıf yaparak “temellendirme”si.

Perinçek “2014’ten beri ülkeyi, vatansever güçlerin ele geçirdiği Erdoğan yönetmiyor” derken herhalde bunları kastediyor olmalı...